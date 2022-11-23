І знову сумна звістка прийшла на Тернопільщину.

19 листопада 2022 року раптово перестало битися серце стрільця 1 взводу оперативного призначення військової частини 3029 Національної гвардії України старшого солдата – Миколи Тернопільського, 1998 року народження, жителя с. Зелений Гай Заліщицької громади. Миколі назавжди залишиться 24 роки…

Про важку втрату повідомили на сторінці Заліщицької міської ради.

“Мужній воїн, справжній патріот України. Попри свій молодий вік, він прийняв рішення боронити рідну землю зі зброєю у руках. Микола назавжди залишиться у нашій пам’яті відважним, усміхненим, доброзичливим хлопцем. Виконавчий комітет міської ради на чолі з головою Іваном Дроздом низько схиляє голови перед світлою пам’яттю воїна, який віддав своє життя за мирне небо над Україною. Помстою ворогу стане наша перемога, про яку так мріяв і заради якої воював Микола”.

Про дату зустрічі та час прощання із Героєм буде повідомлено додатково.