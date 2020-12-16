Йому було всього 35 років: на Тернопільщині прощаються з журналістом, фотографом, волонтером

На Тернопільщині прощаються з відомим дизайнером, журналістом, фотографом та волонтером Олександром Гуцаловим. 35-річний чоловік помер 14 грудня.

Як повідомляє Галас, похорон відбудеться 16 грудня в Ланівцях. Початок о 12:00 годині.

Олександр Гуцалов народився 9 червня 1985 року у Ланівцях на Тернопільщині. Закінчив Тернопільську академію народного господарства. Працював дизайнером у газетах: “Голос Лановеччини”, “Народне Слово”, “Галицько-Волинські відомості”, “Цвіт вишиванки”, “Дія добровольців”, “Наш день”. Співпрацював з тернопільським осередком Національної спілки журналістів України.

У 2015 році отримав Всеукраїнську премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності і Тернопільську обласну премію імені Ярослава Стецька.