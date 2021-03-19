Відійшов у вічність Зіновій Іванович Йордан – колишній заступник начальника управління житлово-комунального господарства міста.

Співчуття з приводу втрати висловив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Від себе особисто та усієї Тернопільської громади висловлюю глибокий сум з приводу відходу у вічність багаторічного заступника начальника управління житлово-комунального господарства Йордана Зіновія Івановича.

Його внесок у розвиток житлово-комунальної галузі Тернополя важко переоцінити, адже Зіновій Іванович понад 40 років свого життя віддав служінню громаді.

Разом з родиною у цей складний час розділяю сум втрати людини з великої літери.

Висловлюю щирі співчуття сім’ї та близьким Зіновія Йордана.

Світла пам’ять та Царство Небесне!”, – зазначив міський голова.