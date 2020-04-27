36-річний житель Бучача самовільно покинув обсервацію у третій лікарні. Наразі його розшукує поліція. За недотримання обсервації передбачена адміністративна відповідальність.

Нині на обсервації у Тернопільській лікарні №3 перебуває двадцять одна людина, – повідомив сьогодні під час засідання міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР Василь Даньчак. З усіма працюватимуть психотерапевти.

“Для людей, які перебувають на обсервації, будуть залучені психотерапевти. Одна особа залишила обсервацію, не добувши один день до кінця. Ми повідомили поліцію. Нині на обсервації у третій лікарні — 21 особа. За даними сімейних лікарів, на самоізоляції — 467 пацієнтів. Загалом у лікарні швидкої допомоги перебуває 19 пацієнтів, з них семеро — з міста Тернополя. На стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги перебуває 8 хворих, 1 сьогодні виписується. Також одна особа перебуває на лікуванні у Тернопільській дитячій інфекційній лікарні. Троє пацієнтів у Тернополі маємо з підозрами, двоє з них і інфекційній лікарні, одна дитина у дитячій”.

Додамо, загалом у Тернополі коронавірусом інфікувалося 44 людини, 30 з них перебувають на амбулаторному лікуванні. За інформацією сімейних лікарів, їхній загальний стан легкий.

Софія Романська

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