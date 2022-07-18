18 липня у віці 69 років помер Ігор Вовк – учасник гурту “Медобори”, керівник вокально-інструментального ансамблю “Ватрівчани”, учасник муніципального КУ ТМДО “Оркестра Волі”.

Про важку втрату повідомила його донька Люба. Вона зазначила, що причиною смерті батька став інсульт.

“Рідкісний добряк, щирий, привітний, завжди усміхнений. Видавалося, що не мав ворогів, бо його любили всі! Не могли не любити! Проте був вимогливий у роботі. І до нас знову повернулася слава”, – згадує журналіст і мистецтвознавець Михайло Маслій.

Поховають Ігоря Вовка завтра, 19 липня, о 14-й годині на кладовищі у селі Довжанка.