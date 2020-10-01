Серце 51-річного терапевта Почаївської райлікарні Івана Венжиновича перестало битися 1 жовтня.

Про це повідомляють на сторінці райлікарні у соцмережі Фейсбук, передає Терміново. У чоловіка ймовірно був СOVID-19, наразі у лікарні чекають результатів ПЛР-тесту.

“Незбагненна втрата! Ми всі сумуємо. На 51-му році життя перестало битися серце Лікаря Венжиновича Івана Федоровича. Адміністрація та колектив висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Ми поділяємо Ваш біль та горе. Нехай добрий світлий спомин назавжди залишиться у серцях усіх, хто знав, кого Він лікував, любив та шанував. Нехай милосердний Господь успокоїть його душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спочивають праведні. Вічна та світла пам’ять”, – йдеться у повідомленні Почаївської райлікарні.

Незбагненна втрата! Ми всі сумуємо. На 51 році життя перестало битися серце Лікаря Венжинович Івана Федоровича…. Опубліковано Почаївська РКЛ Четвер, 1 жовтня 2020 р.

Іван Венжинович потрапив до райлікарні увечері 28 вересня з пневмонією та з підозрою на СOVID-19, повідомив виданню Терміново головний лікар Почаївської райлікарні Богдан Кучер. Та на жаль, життя медика врятувати не вдалося…

Чи був у лікаря СOVID, поки не підтверджено.

– Наразі очікуємо результатів ПЛР-тесту, – каже головний лікар.

Іван Венжинович займався лікуванням хворих із СOVID-19. Фото медика з написом “Дякуємо за життя” було розміщене на бігбордах по всій країні, розповів Богдан Кучер.

– До нас приїжджали робити репортаж із закордонного видання. Вони і зробили це фото, – пригадує головний лікар райлікарні. – Дуже сумно, що Івана Федоровича вже нема з нами…

Нагадаємо, на початку пандемії у травні цього року американське новинне агентство Associated Press опублікувало репортаж з український лікарень, в тому числі з Тернополя і Почаєва. У матеріалі йшлося про важкі умови роботи та відсутність засобів захисту у медиків, які лікують хворих із СOVID-19. У кадр журналістів потрапив і лікар Іван Венжинович.

“Сімейні лікарі утримуються від вирішення проблем. Вони не відвідують пацієнтів, дають консультації по телефону. Всі бояться заразитися вірусом. Працівники лікарні звільняються, а ті хто лишився, працюють на грані, – розповідав журналістам Венжинович.

Головне фото: Фото Євген Малолєтка/Associated Press

Євгенія Цебрій, Терміново