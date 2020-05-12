Хвиля похолодання йде на Тернопільщину.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, у вівторок слід готуватися до різких температурних перепадів. Ускладнять ситуацію сильні вітри, а місцями ймовірні заморозки.

Упродовж доби денна температура повітря опуститься до 13 — 17 градусів тепла. Тенденція щодо зниження температурних показників спостерігатиметься і надалі. А 13 травня у повітрі можливі заморозки до трьох градусів нижче нуля.

“Несприятливу погоду посилять штормові пориви північно-західного вітру. Температура повітря вдень знизиться у західних областях України після вчорашніх +26 +28 градусів до +13 +17 градусів! У середу похолодає до +13, +14 градусів. І увесь тиждень буде свіжим, а дощ можливий ще 14-го травня. Варто додати, що Польща, Білорусь, країни Балтики, Німеччина, які опиняться в зоні фронту вже найближчої ночі, можуть першими сильно здивуватися зимовій картинці за вікном”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, різкі перепади температурних показників вже стали традиційними для цьогорічного травня. Втім, у другій половині місяця синоптики обіцяють більш стабільну і теплу погоду.

Софія Романська