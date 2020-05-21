Упродовж доби на Тернопільщині передбачають сонячну погоду. Однак температурні показники дещо знизяться.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, вдень стовпчики термометрів коливатимуться від 15 до 17 градусів тепла. Додаватиме холоду північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду.

За попередніми пронозами, тенденція до похолодання у західному регіоні зберігатиметься до кінця тижня. У п’ятницю місцями вночі ймовірні заморозки.

«Найближчі дві-три ночі – висока ймовірність заморозків у західних областях. 21-го травня в Україні переважатиме волога повітряна маса. Вітер північно-західний, 5-12 м/с на Заході з сильними поривами. Температура повітря найближчої ночі – низька, +2+7 градусів. Вдень у четвер передбачається +12+17 градусів. Надалі – холодні ночі, прохолодні дні. Потепління, хоча й невелике, прийде аж на наступному тижні», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, марно чекати тепла і вихідними. Його повернення передбачають наступного тижня.

Софія Романська