Маскового режиму повинні дотримуватися пасажири, водії, кондуктори у громадському транспорті Тернополя. За виконанням цієї вимоги стежить поліція. Порушників можуть оштрафувати на 17 тис. грн.

Минулого тижня в обласному центрі кондуктори двічі викликали поліцію через пасажирів, що відмовлялися одягати маски. Відтак правоохоронці склали адміністративні протоколи.

“Відпрацьовували зауваження щодо маршрутних транспортних засобів. Кондуктори двічі викликали поліцію до громадян, що відмовлялися одягати маски. Більше значних порушень у громадському транспорті не було зафіксовано. Водії і пасажири переважно дотримуються усіх вимог карантину. Отримали зауваження щодо стихійної торгівлі на вулиці Шептицього, почули, відпрацюємо. Також з нашого боку буде належний контроль і щодо роботи закладів громадського харчування, які почали приймати людей в середині приміщення”, – каже начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук.

Відновили транспортне сполучення й у більшості районів області. Втім, перевізники часто нехтують санітарно-епідеміологічними нормами. За інформацією Укртрансбезпеки, переповнені автобуси були зафіксовані у Збаразькому, Заліщицькому і Тернопільському районах.

Софія Романська