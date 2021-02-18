Верховна Рада України суттєво посилила відповідальність за нетверезе водіння. Відтепер кермувальників у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння каратимуть штрафами від 17 тисяч гривень і позбавленням водійських прав від одного року.

Як зазначив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, це результат кропіткої і наполегливої праці, яка почалась з 2017 року після трагічного ДТП у Харкові.

«Це важливий і дуже потрібний крок у сфері безпеки дорожнього руху. Ухвалені зміни передбачають посилення відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння. Вперше штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права керування транспортним засобом на один рік. Повторно протягом року: штраф 34 тисячі гривень і позбавлення права керування транспортним засобом на три роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого, або адмінарешт на десять діб з позбавленням права керування на три роки з оплатним вилученням. Двічі протягом року: штраф 51 тисяча гривень та позбавлення права керування на десять років з конфіскацією. У контексті керування у стані сп’яніння усуваються прогалини і застарілі норми радянських часів, які передбачали звільнення від відповідальності у зв’язку із малозначністю, передачу справи на розгляд трудового колективу чи закриття такої справи за проходженням строків».

Додамо, за посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху проголосували 325 народних депутатів. Закон вступить в силу після десятиденного терміну від його оприлюднення.