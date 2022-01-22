Через різке ускладнення епідемічної ситуації із COVID-19, на Тернопільщині посилюють контроль за дотриманням правил карантину. Зокрема, поліцейські проводитимуть перевірки у громадському транспорті.

Правоохоронці відстежуватимуть масковий режим та перевірятимуть COVID-сертифікати. У разі порушень, робитимуть попередження.

“Підсилимо перевірки у маршрутних транспортних засобах. Зокрема, що стосується маскового режиму. Постанова Кабміну вимагає, щоб і водії, і пасажири використовували засоби індивідуального захисту, які закривають і рот, і ніс. Також поліцейські мають спеціальні програми, які відстежують COVID-сертифікати, їхню справжність, можуть виявляти підроблені сертифікати. У масових заходах можуть брати участь лише вакциновані люди”, – зазначив на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки Богдан Шевчук.

Додамо, через відсутність масок поліцейські можуть штрафувати на місці. Штраф передбачений не лише за відсутність маски, а й за її неправильне застосування. Притягувати до відповідальності порушників можуть муніципальні інспектори, представники органів місцевого самоврядування, системи охорони здоров’я, поліціянти. Штрафи становлять від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів громадян — від 170 до 255 гривень.