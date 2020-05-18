Водії підрозділів артилерійської бригади тренувалися протягом тижня на полігоні поблизу Тернополя. Такі заняття для кермувальників військового транспорту влаштували, щоб вдосконалити їхні практичні навички.

На військовому полігоні зібралося півтора десятка водіїв. Усі вправлялися у швидкій та безпечній їзді з великою кількістю перешкод, – розповів прес-офіцер артилерійської бригади Юрій Кульпа. По завершенню занять кермувальники отримали оцінки.

“Заходи проводили з метою вдосконалення практичних навичок водіння автомобілів на обмежених ділянках, знань матеріальної частини та правил дорожнього руху. Залучений особовий склад виконував вправу №5 “Водіння по обмежених проїздах”, маневрував на час і точність, не порушуючи перешкод, які траплялись на шляху. Водіння автомобілів відбувалось у відповідності до вимог курсу водіння автомобільної техніки затвердженого начальником Головного управління підготовки – заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. За результатами проведених занять, комісією військової частини А3215 було виставлено оцінку з теорії та практичних навичок водіння, визначено рівень підготовки кожного водія до виконання завдань за призначенням. Значну увагу під час водіння автомобілів приділяли дотриманню заходів безпеки, адже безпечна їзда – це і є запорука майстерності водія в усі пори року”.

Додамо, тернопільські артилеристи наразі проходять вишкіл на Рівненському полігоні. Цими днями їхні ряди поповнили контрактники.

Софія Романська