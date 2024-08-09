На фронті загинули Іван Вика та Назарій Сержанюк — однокласники, випускники Бучацького колегіуму імені Святого Йосафата 2018 року.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

Іван Вика родом з Львівщини, у 2015 році поступив у 9 клас колегіуму. Запам’ятався всім скромним, порядним і добрим юнаком. Був практикуючим християнином.

Добровільно долучився до лав захисників України. Воював у складі 31 окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Загинув 30 липня під час бойових дій на Донеччині.





Назарій Сержанюк приїхав до Бучача з Рівненщини. Навчався в колегіумі два роки. Був учасником учнівського самоврядування, активно долучався до спортивних змагань, співав у хорі.

Під час повномасштабного вторгнення проходив службу в складі Національної гвардії України. Загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойових завдань на Авдіївському напрямку.

“Пам’ятаємо наших Героїв щирими, хорошими, завзятими хлопцями, яким належало розбудовувати Україну. Це наше майбутнє, цвіт нації, які в перших рядах стали на захист Вітчизни. Вони були справжніми патріотами, і завжди дотримувалися гасла ліцею: “Бог і Україна”.

Ми дуже сумуємо, що ви такими юними поповнили небесне воїнство. Щиро співчуваємо рідним і завжди будемо згадувати Вас у своїх молитвах”, – ідеться у зверненні колективу колегіуму з приводу важкої непоправної втрати.