Троє мешканців Львова подорожували Тернопільщиною у край небезпечний спосіб – на вантажних вагонах.

23 червня на лінію 102 зателефонував машиніст вантажного локомотиву. Чоловік повідомив, що неподалік селища Дружба, він помітив трьох дітей, які на ходу пересувалися на вантажних платформах поїзда.

На місце події одразу вирушило авто групи реагування патрульної поліції. Юних пасажирів зняли з транспорту та доправили до відділення поліції № 3 в Теребовлі. Ними виявилися троє львів’ян 18, 17 та 14 років.

Старші хлопці розповіли, що подорожують у такий спосіб не вперше, за що вже потрапляли в поле зору правоохоронців. Цього разу прихопили з собою молодшого товариша та вирішили їхали купатися у Заліщики.

На повнолітнього порушника та його 17-річного товариша правоохоронці склали протокол згідно ст. 109 КУпАП (Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на залізничному транспорті). Неповнолітнього львів’янина поліцейські після профілактичної бесіди у присутності психолога, відправили у до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Тернополі. Там хлопець залишиться до приїзду батьків. Саме вони нестимуть відповідальність за протиправний вчинок сина.