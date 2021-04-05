Інформація про те, що невідом жінка вже тривалий час лежить просто на асфальті на одній з вулиць Тернополя, з’явилася днями у соцмережах.

“На Бродівській вже 1,5 доби просто на асфальті лежить жінка. Постарша. Та, яких називають «бомж». Не раз її бачила в районі 6- го магазину, мала змогу – купувала їжу. Не тільки я. Сьогодні викликала поліцію та швидку. Жінка була трохи в нетверезому стані, кричала, щоб її залишили в спокої. Залишили. Лежить далі. Поряд дві собаки. Накрила курткою та одіялом. Затягти в під’їзд сама не можу, вона не хоче, чинить супротив. Не встає, тільки міняє позу. Поліція пояснила, що наразі закладів для таких громадян не існує. Можливо хтось знає вихід?!”, – написала Ірина Раткевич.

Небайдужа тернополянка намагалася всіма силами допомогти жінці, яка явно потребувала цієї допомоги, але твердо відмовлялася від неї. На жаль, без бажання особи силою забрати її з вулиці просто неможливо і, наразі, немає куди. Поліція в цьому випадку лише розводила руками.

Згодом пані Ірина повідомила, що жінка-безхатько, на жаль, померла, пише Галас. Її тіло забрали. Дуже важко зрозуміти, чи були у цієї жінки родичі та які обставини змусили її обрати життя на вулиці, проте, очевидно, що оплакувати її немає кому. За словами користувачів соцмереж, ім’я жіки – Людмила. Вона переїхала в Тернопіль з Одеси та чомусь обрала саме такий спосіб життя. Кілька разів тернополяни надавали жінці прихисток, проте вона все одно обирала життя на вулиці, де її постійними компаньйонами були лише двоє собачок.