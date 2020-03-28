У період карантину безхатьки отримуватимуть гарячу їжу. Теплі обіди їм доставлятимуть волонтери благодійного фонду “Карітас”. Вчора вони завезли їжу для бездомних, що тимчасово гуртуються на території закинутої будівлі.

Пшенична каша, «зелений борщ», йогурт та солодка булка, – таким обідом сьогодні пригощали безхатьків благодійники з “Карітасу”. Вони доправили їжу до закинутого недобудованого приміщення, – розповідає директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук.

Про місце перебування безхатьків заздалегідь домовились із Василем, який давно є підопічним “Карітасу”.

“Чоловік із 1995-го живе на вулиці. На обід вчасно прийшло тільки 12 безхатьків, але …їсти не брались, чекали на ще 18 своїх приятелів. Оповідали про життя під час карантину, пошуки їжі в смітниках… Скаржились, що коронавірус зробив людей дуже заощадливими, тому час від часу харчуються і лушпинням картоплі, і зігнилими помідорами. Дякували за можливість, бодай двічі на тиждень, підкріпитись гарячою і людською їжею. Але то тільки двічі, а їсти хочеться щодня. Тому, якщо хтось має який зайвий харч вдома, – зберіть в окрему торбину й просто зоставте біля контейнера зі сміттям. Повірте, хтось йому дуже зрадіє”.

Волонтери просять тернополян залишати їжу біля контейнерів зі сміттям. Оскільки безхатьки тішаться навіть знайденому шматку хліба.

Софія Романська

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