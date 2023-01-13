Європейська зима: на Тернопільщину знову йде майже весняне тепло

13-14 січня в Україні господарюватиме так звана «європейська» зима. За прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів підвищуватимуться до 8 градусів тепла. Однак через підвищену вологість регіон огортатимуть густі тумани.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 13 січня на фоні підвищеного атмосферного тиску очікується проходження малоактивного атмосферного фронту із заходу. Через туман і ожеледицю синоптики оголосили штормове попередження.

«13-14 січня в Україні господарюватиме так звана «європейська» зима. Опадів практично – катма, проте вологість підвищена, тому зависатимуть тумани. Через них часом важче дихати, особливо містянам, де повітря брудніше, а також тумани низькою видимістю роблять дороги складнішими для авторуху. Йде в Україні подальше потепління. Ще найближчих пару ночей підморозить, проте у денні години вже переважатиме відлига і невеликі ‘плюси‘. Очікується завтра-післязавтра в західних областях 3-8 градусів тепла. Ожеледиця залишається, акуратно обходьте слизькі ділянки», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, пік потепління очікується на Водохреще, наступне похолодання передбачають орієнтовно з 23-24 січня.