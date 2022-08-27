Ще перед жеребкуванням трьох євротурнірів УЄФА оголосив суми призових за участь у єврокубках сезону 2022/23. Точно відомо, що “Шахтар” отримає щонайменше 16 мільйонів євро. Саме таку суму одержить кожен клуб, який гратиме у групі Ліги чемпіонів. Крім цього, за кожну перемогу в групі команда отримає 2,8 мільйона, а за кожну нічию – 930 тисяч. За вихід з групи клуб отримає 9,6 мільйона. Чи “світять” значно оновленій команді тепер уже Ігоря Йовічевіча ці додаткові бонуси – як мовиться, дасться чути. Жереб вибрав “гірникам” в суперники у групі мадридський “Реал”, що робить перспективи на отримання додаткових виплат майже нереальними, а також німецький “Лейпціг” і шотландський “Селтік”. З двома останніми можна спробувати конкурувати, але чи вдасться це “Шахареві” без звичної за останні 20 років великої групи бразильців у складі – сказати важко…

Щодо Ліги Європи, то учасник групового турніру точно отримає 3,6 мільйона євро. За кожну перемогу – 630 тисяч, а за нічию – 210 тисяч. Ці суми мають зараз цікавити “Динамо”, яке після безнадійно програного двоматчевого протистояння “Бенфіці” (0:2 на домашньому полі в Лодзі та 0:3 у Лісабоні) ) замість участі в Лізі чемпіонів отримало “втішну” перепустку в Лігу Європи. Там на киян чекають французький “Ренн”, турецький “Фенербахче“, який прагнутиме intikam (по-їхньому – помсти) за поразку в цьогорічному другому раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів, а також кіпрський АЕК. Останній, до речі, у Q4 до Ліги Європи аж надто впевнено усунув зі свого шляху наш “Дніпро-1” (2:1, 3:0), змусивши з прикрістю подумати, що тепер вже й клуби з Кіпру здатні “качати права” нам на полі. Такого раніше, здається, ще не було. Екс-тренер “Динамо” та збірної України Йожеф Сабо, який останнім часом не раз виступав у ролі такої собі похмурої футбольної передвісниці Касандри, вважає, що кияни навряд чи досягнуть успіху в групі Ліги Європи. “З цими командами можна грати, це не Ліга чемпіонів. Але на сьогоднішній час, з огляду на те, як “Динамо” виглядає, розраховувати на щось важко. Можливо, це війна психологічно тисне на футболістів, я не знаю. Швидше за все “Динамо” займе третє місце у цій групі. Це наша стеля на сьогодні. Я не бачу прогресу в команді, особливо в останньому матчі проти Бенфіки”, – сказав він.

“Дніпро-1”, не змігши дати собі раду з кіпріотами, благополучно вилетів у Лігу конференцій, де зустрінеться у групі з нідерландським “АЗ”, “Аполлоном” (теж з Кіпру, що одразу викликає непевні передчуття) і “Вадуцом” аж із самого Люксембургу. У Лізі конференцій за вихід до групового турніру клуб отримує 2,9 мільйона. За перемогу у матчі групи дають 500 тисяч, а за нічию – 160 тисяч.

Групові турніри у єврокубках пройдуть цього року в більш стислі терміни, ніж звично, і завершаться 3 листопада. Причина – оригінальний і, як доводилося чути, не позбавлений густого корупційного складника проєкт ФІФА з проведенням Кубку світу-2022 в листопаді-грудні в трохи прохолоднішому в ту пору Катарі.