Осінній єврокубковий похід наших клубів добіг кінця. За його підсумками “Шахтар” і “Дніпро-1” продовжать виступ в стадії play off, відповідно, Ліги Європи і Ліги конференцій, а “Динамо” може зосередитися на не надто втішних справах чемпіонату УПЛ.

Чогось подібного, виходячи з нинішніх обставин, можна було очікувати перед стартом групових турнірів – от тільки на останнє місце “Динамо” у далеко не “групі смерті” Ліги Європи, ніхто (крім, здається, Йожефа Сабо) не сподівався. Спільним сумним знаменником для українських команд є те, що в останньому турі вони дружно поступилися своїм суперникам.

Формально домашні 0:4 “Шахтаря” проти “Лейпціга” довели деяку аномальність перемоги над “биками” (рідкісний випадок, коли це слово не несе негативного підтексту) в першому турі в Німеччині – 4:1. Напевно, оті “бички” тоді були ще зовсім неорганізованим стадом, а “гірники” напружилися й стрибнули значно вище власної голови. До останнього туру “стадо” перетворилося на доволі грізну за європейськими мірками силу, здолати яку нинішньому складу “Шахтаря” виявилося не до снаги. Напевно, з трохи розслабленим “Реалом” грати було легше (це – до питання зручних і незручних суперників). Залишається сприйняти це як не дуже веселу реальність і сподіватися на успіх у Лізі Європи, куди команда І.Йовічевіча потрапила, посівши 3 місце у групі. Хоча там серед можливих суперників – ПСВ, “Рома”, “Манчестер Юнайтед”, “Уніон Берлін”… Ще раз висловивши розуміння нелегкої ситуації, в якій опинився нині весь наш футбол, не можна не пригадати втрачену на останніх секундах домашню перемогу над тим же “Реалом” і дивовижним чином не забитий у порожні ворота м’яч Сіканом у виїзній грі з “Селтіком”, коли влучити у них було значно легше, ніж пробити мимо. Ці вади (втрата концентрації у вирішальні моменти і марнування зручних нагод) притаманні нашим футболістам з давніх-давен і списувати їх на нинішні надзвичайні обставини навряд чи коректно…

Аналіз Мірчею Луческу майже кожного матчу “Динамо” в Лізі Європи радше нагадував бідкання адміністратора команди, ніж головного тренера: постійні переїзди, з літака – в автобус, з автобуса – в літак… Бували, звичайно, в історії “Динамо” виступи в групових стадіях, коли вони не набирали жодного очка, але тоді (приміром, в ЛЧ 2007/2008) їхніми суперниками були “МЮ”, “Рома”, “Спортінг”. А тепер ось кияни спромоглися аж на одну нічию в поєдинках проти далеко не топових “Фенербахче”, “Ренна” і (увага!) самого кіпрського АЕК. Саме матчі з останнім (0:1 на власному полі і 3:3 на виїзді) можуть слугувати маркером нинішнього стану (точніше, деградації) ще недавно топового клубу Східної Європи. Останній домашній матч у Кракові проти “Фенера” теж, як і весь турнір у виконанні гравців “Динамо”, залишив гнітюче враження – безнадійні 0:2. Черговий привід для зловтіхи фанів клубу, які давно “на ножах” з братами Суркісами. Чергове зниження можливого попиту в Європі на динамівських лідерів: Циганкова, Забарного. А для численних уболівальників – черговий привід з сумом згадати “Динамо” Лобановського зразка 1999 р. – останній раз, коли команда була реальною силою на євроарені…

Виступ “Дніпра-1” у Лізі конференцій залишив суперечливе враження. З одного боку, лідер першості УПЛ виконав завдання виходу в весняну стадію турніру, з іншого – натужна гра проти представників того ж Кіпру і Ліхтенштейну, перемоги над якими радше виглядали волею випадку, ніж закономірним підсумком переваги дніпрян. Плюс – два програні поєдинки переможцеві групи, нідерландському AZ, в тому числі в заключному матчі на виїзді – 1:2. І знову – такий улюблений нашими клубами пропущений вирішальний гол під завісу гри. Чи не єдина слабенька втіха: головний бомбардир УПЛ Довбик продовжує забивати – цього разу він відзначився в типовому стилі уславленого Герда Мюллера. Серед потенційних суперників команди О.Кучера в 1/16 – “Лаціо”, “Трабзонспор”, португальська “Брага”, норвезький “Буде-Глімт”…

Жеребкування першого раунду play off євроркубків відбудеться 7 листопада.