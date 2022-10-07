Те, що рівень українського футболу через війну в країні впаде, можна було передбачити, навіть не натягаючи на себе тогу видатного експерта.

Збірна – верхівка національного футболу – не змогла пробитися на Кубок світу, отримавши у play off, напевно, найбільш прийнятного суперника (Уельс), а потім дуже кволо виглядала у вирішальних матчах Ліги націй проти теж далеко не гранда – Шотландії. Тепер ось настала черга розчарувань від результатів наших клубів у євротурнірах. Черговий їхній тур знову не приніс втіхи. Найпристойніше, напевно, виступив “Шахтар”, який у Мадриді почесно поступився “Реалу” – 1:2. Відносно скромний рахунок і красивий гол Зубкова не повинні, однак, вводити в оману, і тут маємо приклад залежності точки зору від точки стояння (чи сидіння, якщо мати на увазі тренерську лаву). Коуч гірників Ігор Йовічевіч залишився задоволеним грою підопічних і зазначив, що підсумковий рахунок міг би бути й більш сприятливим для його команди. Натомість хавбек “Реала” Кроос висловив думку, що матч міг би закінчитися і з 7:1 на табло. А якщо пригадати ту величезну кількість створених “Реалом” нагод, то й результат 10:1, можливо, не здавався б фантастичним. Дехто схильний шукати у відтоку легіонерів з “Шахтаря” позитив – відкриється шлях для українських гравців. Що ж, як мовиться, Бог в поміч, але за таких обставин чекати від “гірників” єврокубкових звершень, як показує досвід поляків, доведеться довгенько… Наразі ж команда І.Йовічевіча, скажімо так, гідно репрезентує український футбол на євроарені.

Цього, на жаль, не скажеш про “Динамо” і “Дніпро-1”, які виступають, відповідно, в Лізі Європи та Лізі конференцій. Кияни програли третій матч поспіль – цього разу на виїзді французькому “Ренну” (1:2). Знову – дикий ляп у захисті (цього разу у виконанні Попова) і знову – під саму завісу матчу. “Втрата концентрації…” – вже вкотре доводиться чути скрушне пояснення. Даруйте, вона, ота сама втрата виникла як результат війни? Ні – вона завжди була дуже поганою звичкою наших команд. Ще однією вельми неприємною традицією стає втрата очок у матчах з командами з країн, які нелегко відшукати і на футбольній, і на географічній карті Європи. “Дніпро-1” цього разу спромігся відігратися (2:2) в поєдинку не будь з ким, а з представником самого Ліхтенштейну “Вадуцом”. І знову – звичні прогалини в захисті і невміння використати свій шанс у атаці, тобто хиби, які не впали на наші клуби з позавчорашнім дощем. І які теж важкувато списати на стан війни…