Ніщо в житті не минає безслідно. У багатьох випадках оте “безслідно” набуває більш конкретного і менш приємного звучання “безкарно”. Безвольно проведений матч проти Румунії тепер може відгукнутися збірній України… давайте подивимося чим.

Зараз вона посідає в групі Е останнє місце. Якщо раптом вдасться перемогти сьогодні бельгійців, то наша команда однозначно виходить у play off – навіть (з чим дідько не жартує!) з першого місця (у разі втрати очок збірною Румунії в поєдинку зі Словаччиною). Зрозуміло, що зробити це буде важко – не програти по-дурному (інакше не скажеш) та ще й з великим рахунком румунам в першому турі було значно легше. Але ж це цілком в дусі наших традицій: створювати самим собі завали і труднощі, щоб потім з драматично-врочистим виглядом (“Ось які ми!”) їх розбирати і долати. Все, зрештою, в руках (ногах, головах?) підопічних С.Реброва: перемагайте команду де Брюйне і Лукаку – і перед вами відкритий шлях у наступну стадію Євро-2024.

Якщо ж Україна зіграє з Бельгією внічию, тоді нам необхідна перемога або Румунії, або Словаччини (яку С.Ребров на прес-конференції чомусь вперто називав Словенією) в паралельному матчі. Якщо ж у тому поєдинку також буде зафіксована нічия, може створитися дуже прикра для нас ситуація, коли всі 4 команди наберуть по 4 очки, а найгіршою командою стане українська – через оту саму погану різницю м’ячів, “привезену” собі в грі з румунами.

У разі ж поразки від бельгійців шанси України на вихід до 1/8 фіналу з третього місця будуть, сказати б, дуже примарними. У такому випадку нас влаштують поразка Словаччини від Румунії, а також якщо конкуренти в рейтингу третіх місць з інших груп наберуть менше очок чи матимуть гіршу різницю м’ячів, ніж ми. Збірні Угорщини та Хорватії нам у цьому вже, як могли, допомогли (звісно, не бажаючи цього). Сподіватимемося сьогодні також на посильне сприяння з боку чехів (більша ймовірність) чи турків (менш вірогідно).

Оті педантичні, сухі й навіть занудливі типи – аналітики – оцінюють шанси України на вихід до play off у 57% (після першого туру було 36%). Бельгії вони дають 84%, Румунії – 82%, Словаччині – 71%.

Не дуже оптимістично? Зрештою, все (чи, принаймні, дуже багато) залежить від того, хто – Сергій Ребров чи Доменіко Тедеско – краще підготують свої команди до вирішального поєдинку в групі. Побачимо – десь близько 21.00 сьогодні все остаточно з’ясується.





А якими бачаться шанси збірної України вболівальникам з “файного” Тернополя, а також деяким його доволі екзотичним гостям? Ось їхні прогнози на матч Україна – Бельгія:

Вадим Рудик, головний лікар фтизіопульмологічного медичного центру – 1:0

Джен (студент чи стажер з Китаю – точно не зрозумів) – 1:1

Володимир Шманько, професор ТДМУ – 1:3

Максим Гащак, учень школи-ліцею №6 ім. Н.Яремчука – 2:1

Михайло Зубик, Заслужений журналіст України – 1:3

Віктор Уніят, відповідальний секретар газети “Свобода” – 2:1

Віхан, громадянин Індії – 0:2

Дам і свій прогноз – в дусі закоренілого песиміста

Ігор Дуда, журналіст – 1:2

Резюме: ну, китайці вірні собі: “і вашим, і нашим”. Думку представника такої великої футбольної країни, як Індія, теж можна було б залишити осторонь. Але й серед краян не бракує “пораженців” – вкупі зі мною.

Що ж, давно вже не доводилося так сподіватися, що твоє передбачення не збудеться…