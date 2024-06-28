Груповий етап Євро-2024 завершився. Ряд зустрічей третього туру мали формальний і навіть заздалегідь прогнозований характер (Словаччина – Румунія) , але деякі з останніх поєдинків у групах видалися вельми напруженими. І дехто з номінальних “андердогів”, як от збірна Грузії, не захотів погодитися з відведеною їм роллю приречених.

Попереду – матчі play off. Поки що ж – третій тур групового етапу і його загальний огляд в номінаціях.

Найцікавіший матч: Нідерланди – Австрія (2:3). Високий темп, почергове володіння суперниками ініціативою, ціла купа голів, напружена кінцівка – матч для того, хто ще вагається, чому віддати перевагу: футболу чи шахам. Нідерланди вже невдовзі можуть спробувати взяти реванш: турнірна сітка складена таким чином, що ці команди можуть знову зустрітися вже в чвертьфіналі.

Найнудніший матч: практично всі матчі в групі С – суцільна малорезультативна нудота. Останній тур не став винятком. Але якщо для Сербії, Словенії й навіть Данії це не дуже дивно, то для Англії…

Найкрасивіший гол: 1) Ндоє (Швейцарія) – наслідок стрімкої комбінації, якій в міру сил, посприяли своїми неоковирними діями німці; 2) Гакпо (Нідерланди) холоднокровно впіймав захисника австрійців на протиході й точно пробив у кут воріт.

Найрезультативніша атака: Німеччина (8 голів)

Найнадійніша оборона: Іспанія (жодного пропущеного гола)

Сенсація: збірна Грузії, виявивши неабиякі завзяття і волю до перемоги, здолала нехай і не основний (хоча й з К.Роналду) склад португальців (2:0). Чи не приміряє команда з Кавказу на себе роль збірної Марокко на Кубку світу-2022? Так, дивись, і іспанцям в матчі 1/8 треба остерігатися…

Головні невдахи: як видається – збірна Хорватії. Втратити 4 очки після пропущених перед самим фінальним свистком голів від албанців та італійців – чим не причина, щоб “підсісти” хоча б на тиждень на хорватський Cherry Brandy Liker. Виявляється, втрачати концентрацію у вирішальний момент здатні не лише ми…

Автоголи: всього на турнірі їх уже назбиралося аж сім. У цьому турі “відзначився” захисник збірної Нідерландії Мален, який так намагався “перекусити” пас з флангу на Арнаутовіча, що спрямував м’яч у кут власних воріт. Єдина втіха для гравця: його автогол став найшвидшим в історії чемпіонатів Європи.

Найефектніші сейви: 1) Вербрюген (Нідерланди) миттєво “склався” і парирував прихований удар австрійця Забітцера в нижній кут; 2) Трубін (Україна) відбив потужний постріл бельгійця Карраско з центральної зони; 3) Мамардашвілі (Грузія) не раз рятував команду в матчі з Португалією і став найкращим у груповому турнірі за кількістю сейвів (20).

Втрачений шанс: нещасливий автор найшвидшого в історії турнірів автоголу Мален міг реабілітуватися, вийшовши на “вбивчу” позицію, але пробив повз ворота.

Спортивний характер: збірна Польщі, вже вибувши з турніру, відповідально і по-спортивному провела матч з Францією (1:1), “перекроївши” підсумкову таблицю в групі.

Втручання VAR: здається, в деяких випадках система занадто перестраховується (відмінений гол німця Андріха у ворота Швейцарії після виявленого доволі сумнівного порушення, що сталося “годиною” раніше).

Травма: коли ти форвард і рвешся до воріт суперників, слід бути готовим до всього. Угорець Варга пересвідчився в цьому найболіснішим чином: невдале зіткнення в штрафному майданчику збірної Шотландії коштувало йому кількох зламаних кісток обличчя і струсу мозку.

Виправдані сподівання: Фулькруг (Німеччина), Гакпо, Депай (Нідерланди), Забітцер (Австрія), Чалханоглу (Туреччина), Кварацхелія, Мамардашвілі (Грузія).

Розчарування: 1) Грізман (Франція). Півень на футболці в “маленького принца” збільшився, але гра його, в порівнянні з колишньою, трохи потьмянішала; 2) Влаховіч (Сербія). Від грізного бомбардира “Ювентуса” очікували більшого; 3) ціла збірна з “найсильнішим складом за всю історію” (вгадайте з двох разів, яка).

Коментаторські знахідки:

“Їм треба перемагати, тому що одне очко – це не багато, а мало”

“Збірна Шотландії мучиться з м’ячем в своїх ногах”

“Шмейхель може поставити собі столик і кави заварити – роботи в нього немає”

“У дворі за такий фінт поаплодували б, але на Євро він втратив м’яч”

“Особливо великого футболу очікувати не варто, але щирої футбольної боротьби буде багато”

“Коли від тебе м’яч відскакує як від бетонної стіни, то це проблема”

“Одразу дві вежі намагаються чіплятися за м’яч”

“Він розряджає свою гармату по горобцях, або хто там водиться у Німеччині”