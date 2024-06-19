Завершився перший тур Євро-2024, і, відповідно, з’явилися перші враження від гри команд і окремих футболістів. Про них – у поданих нижче номінаціях. Вони, звичайно, певною мірою суб’єктивні – у кожного вболівальника можуть бути свої власні думки, оцінки, преференції. Я ж поділюся своїми. Отже:

Найцікавіший матч: Туреччина – Грузія (3:1). Дві темпераментні команди, два голи-красені від турків плюс ще один у хокейному стилі – в залишені голкіпером ворота. Плюс (для екзотики) вперше в історії європейських чемпіонатів матч судив (і дуже кваліфіковано) арбітр з Південної Америки – аргентинець Ф.Тельо.

Найнудніший матч: можна виокремити два і обоє, як не дивно, за участю фаворитів.

1) Італія – Албанія. Досягнувши переваги в рахунку, італійці вдалися до улюбленої тактики збереження результату (одразу пригадався осінній матч кваліфікації з Україною). Албанці ж, забивши несподівано для себе вже на 23 секунді гри, надалі ні на що не спромоглися.

2) Сербія – Англія. Від матчу, в якому виступали Белінгем, Кейн, Фоден, Влаховіч можна було очікувати більшого, ніж одного-єдиного гола на початку й подальшої монотонної гри.

Найпопулярніший рахунок: 2:1 (3 рази, причому всі три – після початкового 0:1). 1:0 – теж 3 рази.

Найкрасивіший гол – претендентів троє:

1) турецький вундеркінд Гюлер (на вигляд – наче мама йому щойно ніс витерла і купила морозива за гарну поведінку ) забив гол-шедевр у ворота Грузії;

2) іспанець Руїс, обігравши двох хорватських захисників, чітко пробив низом у кут;

3) удар з лету турка Мюльдюра у “дев’ятку” воріт збірної Грузії.





Найшвидший гол: албанець Байрамі вразив ворота збірної Італії на 23 сек.(!) матчу. Найшвидший гол в історії турнірів.

Найефектніший сейв:

1) захисник збірної Іспанії Кукурелья по-хокейному відбив удар впритул хорвата Станішіча;

2) голкіпер збірної Грузії Мамардашвілі врятував ворота після удару головою майже впритул.

Воротарський “ляп”: на жаль, від нашого Луніна. Його необачний пас супернику став початком гольової атаки румунів на ворота збірної України. Та й другий гол теж значною мірою на совісті Андрія…

Найпомітніша травма: лідер збірної Франції Мбаппе зламав ніс у ігровому зіткненні в матчі з Австрією і тепер якщо й гратиме (на етапі play off), то в захисній масці.

Важливі втручання VAR:

1) система відмінила рішення французького арбітра Тюрпена, який призначив пенальті у ворота збірної Шотландії у матчі з німцями;

2) матч Угорщина-Швейцарія: VAR виправив помилку бокового арбітра, який зафіксував офсайд у швейцарця Дуа, і гол останнього у ворота суперників було зараховано;

3) Туреччина – Грузія: відмінено гол турків через офсайд в… чверть ступні.

Сенсації: переважно – завдяки групі Е. Україна – Румунія – 0:3; Бельгія – Словаччина – 0:1. Також Іспанія несподівано легко здолала Хорватію (3:0) – призера двох останніх Кубків світу.

Виправдані сподівання (наразі): Віртц, Хавертц, Кроос, Мусіала (Німеччина), Мората, Карвахаль, Ямал (Іспанія), К’єза (Італія).

Розчарування (теж наразі): Собослаї (Угорщина), Модріч, Гвардіол, Ковачіч (Хорватія), Кейн, Фоден (Англія), Лунін, Циганков, Довбик, Мудрик (Україна), де Брюйне, Лукаку (Бельгія).

Ще кілька особливих номінацій:

“The Revenant” (“Той, що вижив”): назву фільму з Л.Ді Капріо цілком можна перенести на лідера збірної Данії Еріксона. 12 червня 2021 р. його ледве повернули до життя після зупинки серця під час матчу Євро-2020 з Фінляндією. Він вижив, повернувся і у грі Євро-2024 зі Словенією відкрив лік голам своєї команди на турнірі.

“Провидець”: Нападник збірної Нідерландів Вегхорст, який забив переможний гол у матчі проти Польщі (2:1), розповів:”Я сказав своїй дівчині вранці перед матчем, що за 20 хвилин до кінця буде нічия, а потім я вийду і заб’ю. Іноді ти просто відчуваєш це. Я дуже щасливий і гордий”. Вегхорст вийшов на 81-й хвилині і забив на 83-й.

Коментаторські знахідки:

“Вже й не бачу, чи Нойєр у воротах, чи від безділля спілкується з болбоями”

“Знову гектар вільного простору в Сане”

“Не хотілося б говорити, що час здавати постільну білизну, але це тяжкий удар для хорватів”

“Ян Облак ще не сивий? Забудьте – скоро таким буде”

“Подивіться на центральних захисників сербів. З кожним з них не хотілося б зустрітися на вулиці”

“У італійців на емблемах чотири зірочки, а у албанців лише трохи пір’я на крилах”

“Виступи збірної Туреччини – це завжди свого роду футбольний ігровий автомат: можна зірвати джек-пот, а можна й залишитися в одній лише спідній білизні”

“Та там трусами треба було заносити м’яч у ворота!”.