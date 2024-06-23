Другий тур Євро-2024 в деяких групах створив певну ясність (в наступний раунд вже вийшли Німеччина, Іспанія, Португалія) а в інших – ще більше заплутав ситуацію. Про враження від зіграних поєдинків – у поданих нижче номінаціях, які, звичайно, не претендують на абсолютну істинність.

Найцікавіший матч: 1) Іспанія – Італія (1:0). Класна іспанська атака проти класного італійського захисту з чудовим голкіпером на останньому рубежі. Шкода, що долю матчу вирішив автогол; 2) Хорватія – Албанія (2:2). Забивши на 11 хв., албанці пропустили “дуплетом” на 74 і 76 хв., але спромоглися зрівняти рахунок уже в компенсований час. Найімовірніше, епоха Модріча, Перішіча, Брозовіча в збірній добігає кінця. Напевно, не такого, про який вони мріяли…

Найнудніший матч: 1) Словенія – Сербія: не надто цікавий і видовищний перебіг гри трохи скрасив хіба що зрівняний сербами у компенсований час рахунок.

Герой туру: 1) Гюндоган (Німеччина). Мозок, двигун, диспетчер, “клей”, зрештою, просто капітан команди – це про нього. У матчі з Угорщиною встигав і гру організовувати, і результативну передачу віддати, і забити самому. 2) Ніко Вільямс (Іспанія) буквально замучив італійський захист.

Найкрасивіші голи:1) швейцарець Шакірі скористався подарунком від захисника збірної Шотландії й ефектно вразив верхній (і ближній від голкіпера) кут воріт; 2) данець Юльман більярдним ударом здалеку “розписався” у воротах збірної Англії 3) Яремчук майстерно зупинив складний м’яч і спрямував його у ворота словаків. “Перший дотик – це було мистецтво“, – оцінили в УЄФА..

Найпопулярніший рахунок: 1:1 (4 рази).

Бомбардири: Мусіала (Німеччина), Шранц (Словаччина), Мікаутадзе (Грузія) – по 2 голи.

Найефектніші сейви: 1) німець Нойєр блискуче парирував удар угорця Собослаї зі штрафного – сам залетів у ворота, але м’яч у них не пустив; 2) данець Шмейхель вчасно вийшов з воріт і нейтралізував вихід віч-на-віч англійця Уоткінса; 5) італієць Доннарума у грі з Іспанією здійснив цілу серію сейвів на будь-який смак.

Воротарський “ляп”: голкіпер збірної Хорватії Ліваковіч невдало зреагував на не надто складний удар головою албанця Лачі й дав м’ячу “прошмигнути” в ближній кут.

Найбільш безглуздий автогол: захисник збірної Туреччини Акайдин вніс певну оригінальність у автоголи, яких на турнірі вже назбиралося чимало. Він не підставив у непотрібний момент голову, стегно чи коліно, а в простій ситуації так відкинув м’яч голкіперу, що вразив власні ворота – на радість португальцям.

Новизна: вона випливає з вказівок арбітрам від УЄФА. У спірних моментах спілкуватися з суддями тепер можуть лише капітани команд. Також служителі Феміди отримали вказівки карати за симуляції та розмахування уявними картками з метою вплинути на рішення арбітрів.

Змарнований шанс: грузин Лобжанідзе міг на останніх секундах матчу принести своїй команді перемогу над Чехією, однак втратив зручну нагоду, пробивши вище воріт.

Несподіванка: збірна Данії. Нав’язати свою гру англійцям, яких заздалегідь записали в фаворити, зробити непомітними на полі їхніх лідерів – ознака непересічного тренерського дару К.Юльмана і високої ігрової дисципліни його підопічних.

Виправдані сподівання: Кімміх, Мусіала (Німеччина), Шакірі (Швейцарія), Руїс, Вільямс, Педрі (Іспанія), Шапаренко, Трубін (Україна), К.Роналду, Сілва, Фернандеш (Португалія), де Брюйне (Бельгія).

Розчарування: Александр-Арнолд, Фоден, Райс (Англія), Чалханоглу (Туреччина) збірна Угорщини, трохи меншою мірою – Італія, Хорватія.

Особливі номінації

“Футбольний джентльмен”: К. Роналду в матчі з Туреччиною не лише великодушно віддав пас на свого партнера, перебуваючи в дуже зручній для удару позиції, а й не відмовив у “селфі” хлопчикові, який вибіг до нього на поле. Водночас КріРо відмовив у подібному проханні двом дорослим порушникам.

“Спокутувана провина”: албанець Г’ясула спершу неоковирно підставився під м’яч, спрямувавши його у власні ворота, а під завісу гри завдав влучного удару по воротах хорватів.

“Розпач”: тренер збірної Хорватії після гола албанців у ворота його команди в доданий час зрозумів, що шанси на прохід в 1/8 зменшилися практично до “0”. Зрозумів і відповідно зреагував.

“Найкращі штангісти”: гравці збірної Словенії – за два тури нарахував три їхні удари в бічну стійку.

“Геть історичні традиції!”: тим, хто звик до традиційних кольорів Бундестіму (чорні труси і білі футболки чи, меншою мірою, білі труси і зелені футболки) витвір дизайнерів, в якому команда постала у матчі з Угорщиною (якісь темно-синьо-рожево-фіолетові барви), міг видатися доволі дивним: чи то якесь незрозуміле відсилання до “Фіорентини”, чи…навіть не візьмуся сказати. До речі, багато уболівальників обурювалися у соцмережах, що Bundesmannschaft гратиме в кольорах… ляльки Barbie.

“Біла ворона”: коли угорець Адам вийшов на заміну, виникла думка, що він переплутав футбольне поле з сектором для штовхання ядра чи рингом для реслінгу. Цікаво, як він виглядає у Південній Кореї (де виступає) серед тамтешніх футболістів?

Коментаторські знахідки:

“Це вже більше схоже на підсічку з Mortal Combat”

“Його могла схопити судома, якщо не схопили хитрощі”

” У Еріксена також не всі передачі радіокеровні”

“А далі Шешко пробиває трохи “нетудешко”

“Коли Анчелотті жує гумку, це означає, що у нього все під контролем, а коли Саутгейт її жує – отже, щось не так”

“Ми побачили, як протягом секунди двометрова шафа може скластися вдвоє”

У червоному грузини, в білому – чехи, а якщо раптом хтось захоче наплутати, то цього робити не треба ”

“Він всю свою кар’єру займався тим, що зараз зробили проти нього: вкладав суперників на землю”

“Навіть якби в нього були ноги Мбаппе, він не наздогнав би цей м’яч”

“Не знаю, що означає цей жест уболівальників, але навряд чи щось хороше”