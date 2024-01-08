Із 36 матчів групового етапу 14 (понад третина) закінчилася в внічию. В деяких групах таке виходило за всі прийнятні для вболівальників межі (в групі С – п’ять матчів з шести). На стадії play off такій миролюбності місця вже не може бути за визначенням. Тут – або, або. І вже перший поєдинок 1/8 фіналу приніс несподіванку: збірна Швейцарії відправила додому чемпіона Євро – 2020 – команду Італії. І навряд чи в когось повернеться язик сказати, що в даному випадку маємо справу з проявом футбольної несправедливості.

Швейцарія – Італія – 2:0. Перевага “хрестоносців”, як їх називають коментатори, була беззаперечною, повною, тотальною – вибирайте, що більше до вподоби. За squadra azzurra стало просто незручно – настільки безпорадною, цілком залежною від волі та забаганок суперника була її гра. На європейську футбольну сцену виходить новий авторитет, зовсім не схильний рахуватися зі старими?

Німеччина – Данія – 2:0. Перемога німців прогнозувалася майже всіма (важко уявити Євро-2024 без його господарів уже на стадії 1/8). Так, зрештою, і сталося, хоча данці трималися доволі стійко, грамотно захищалися і, навіть поступаючись 0:2, не виявляли капітулянтського настрою. VAR у матчі “розгулявся” на повну: три (!) незараховані голи. “Небесна канцелярія” вирішила довести, що вона теж має свої повноваження і розійшлася не на жарт: через сильний дощ гру довелося переривати.

Англія – Словаччина – 2:1 (у екстра-таймі). “На їхньому місці могли бути ми”,- так і хочеться майже дослівно сказати фразою з відомої кінокомедії. Чи зіграли б ми так, як словаки? “Всі вміння футболістів збірної Англії кудись зникли, коли закінчився клубний сезон”,”Півтора млрд. євро не можуть впоратися з командою вартістю в 10 разів менше”, – все це було справедливо аж до компенсованого часу, коли Беллінгем ударом “бісиклетою” довів, що вартий грошей, яких коштує. А коли вже на першій хвилині екстра-тайму нагадав про свою вартість Кейн, ми вже навряд чи хотіли опинитися на місці словаків…

Іспанія – Грузія – 4:1. Даровані одіозним олігархом і екс-прем’єром Грузії Б.Іванішвілі збірній країни 10 млн. євро за вихід у 1/8 вже не переростуть у ще більші витрати – команда французького тренера В.Саньоля, дзвінкоголосо заявивши про себе Євро-2024, зійшла з дистанції. Хоча зробила все залежне від неї, щоб подарувати турніру чергову гучну сенсацію. Все ж, випробування чи не головним фаворитом турніру виявилося для неї затяжким – наразі…

Франція – Бельгія – 1:0. Знову – “На їхньому місці могли бути ми”. І знову команда, яка не випустила нас з групи, поступилася. Матч, який важко назвати яскравим (попри участь в ньому цілої жмені “зірок”) приніс єдиний гол (точніше, автогол) під самісіньку завісу після рикошету від бельгійця Вертонгена.

Португалія – Словенія – 0:0 (серія 11-метрових – 3:0). Тривалий час перевага португальців ніяк не могла матеріалізуватися у голи – попри всі старання К.Роналду і його партнерів. Португальська футбольна легенда шаленіла, розмахувала руками, розчаровано розводила ними ж, не реалізувала пенальті в екстра-таймі, розплакалася з цього приводу, дала себе втішити партнерам, забила в післяматчевій серії 11-метрових і, нарешті, заспокоїлася. Бенефіс обох голкіперів: Облак (Словенія) парирував згаданий пенальті від КріРо, а його португальський колега Діогу Кошта відбив 3 удари з “точки”. Саме той випадок, коли нулі на табло зовсім не свідчать про те, що матч нудний і нецікавий.

Румунія – Нідерланди – 0:3. Ризикую видатися вже цілковитим занудою, але – знову “На їхньому місці могли бути ми”. Формально зустрічалися переможець групи Е і команда, що посіла третє місце в групі D, але навряд чи в це можна було повірити, спостерігаючи, як нідерландці впевнено контролюють хід поєдинку. Напевно, румуни і за змістом гри, і за її рахунком могли відчути себе “в шкурі” збірної України в матчі з нею ж таки. Впродовж матчу не раз виникало запитання: це ж кому ми примудрилися програти, та ще й 0:3? Думається, С.Ребров і його підопічні цього досі до кінця не розуміють…

Австрія – Туреччина – 1:2. Дивлячись, як вперто намагалися довести своє турки, можна було вкотре вже відчути прикрість і досаду за збірну України – вона й близько не продемонструвала на Євро-2024 подібної жадоби перемоги, як і волі до боротьби. Австрійці до матчу ніби вважалися фаворитами (і їхня перемога над Нідерландами в групі підтверджувала обгрунтованість цього статусу), однак нащадки османів (халіфів, яничар і т.д.) показали себе в усій красі, трималися стійко і максимально використали стандартні положення (кутові) для досягнення перемоги. Десь у Стамбулі колишній напівпрофесійний футболіст “Фенербахче”, а нині – президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган мав усі підстави для задоволення. Разом з армією турецьких вболівальників.

Найцікавіший матч: до останнього поєдинку 1/8 фіналу трохи парадоксальним чином вважав таким “суху” (за рахунком) гру Португалія – Словенія. Однак двобій Австрія – Туреччина за своїми драматизмом, напругою і, як лимонний цукат на турецькому шоколадному торті, феноменальним сейвом голкіпера Мерта Гюнока (чи Гюнока Мерта), здається, перевершив його. Недаремно фахівці відзначають, що матчі за участю турків просто не можуть бути нудними і невидовищними.

Найнудніший матч: Франція – Бельгія. Як не дивно, такою доводиться назвати гру, в якій брали участь Мбаппе, Грізман, де Брюйне, Лукаку. Але – з пісні слів не викинеш. З французького шансону і з фламандсько-валлонських співів – теж…

Найкрасивіші голи: 1) Беллінгем (Англія): майстерний удар “ножицями” в кут воріт словаків. Тим більше цінний тим, що став для команди рятівним. 2) Варгас (Швейцарія): удар з “підкруткою” в самісінький верхній кут – безсилим виявився і сам Gigio Доннарума.

Бомбардири: Одразу по три голи забили Гакпо (Нідерланди), Мікаутадзе (Грузія), Мусіала (Німеччина), Шранц (Словаччина). Однак Мікаутадзе та Шранц вже не зможуть покращити свої показники, оскільки їхні збірні вилетіли з турніру.

Найефектніші сейви: 1) Доннарума (Італія) виблискував навіть у бездарно програному його командою матчі. Зокрема, продемонстрував чудову реакцію, нейтралізувавши вихід віч-на-віч швейцарця Емболо; 2) Облак (Словенія) парирував пенальті від самого К.Роналду; 3) Мамардашвілі (Грузія). 1:4 від Іспанії – значною мірою його заслуга. Якби не він, цілком могло б бути 1:7 чи 1:8…

Однак всіх їх перевершив страж воріт збірної Туреччини Мерт Гюнок (чи навпаки), який зумів парирувати удар австрійця Баумгартнера головою в протихід за лічені миті до кінця матчу.

Воротарський “ляп”: Ніце (Румунія) прогавив удар нідерландця Гакпо в ближній кут. В таких випадках прийнято казати, що це помилка рівня вихованця ДЮСШ. Хоча… надто вже несподівано і точно пробив форвард “Ліверпуля”.

Змарнований шанс: Шешко (Словенія) вийшов віч-на-віч з голкіпером португальців Діогу Коштою, але не зумів його переграти. Можна припустити, що спав словенець тієї ночі не дуже добре…

Коментаторські знахідки:

“Минуло 12 хвилин, і у мене запитання: де Італія?”

“Ну, це падіння для Ла Ліги – тут за таке ніхто не свисне”

“Він закрив м’яч своїми навіть не плечима, а палубою”

“Тут Беллінгема по спинці не погладять – тут його битимуть по ногах”

“У збірної Франції можна набрати три склади, але наразі все виходить якось…дерев’яно”

“Словенцям не вдається навіть понюхати м’яч”

“Там поруч пасеться Райндерс, але він на удар не претендує”

Пари 1/4 фіналу

5 липня. 19:00. Іспанія – Німеччина (Штутгарт)

5 липня. 22:00. Португалія – Франція (Гамбург)

6 липня. 19:00. Англія – Швейцарія (Дюссельдорф)

6 липня. 22:00. Нідерланди – Туреччина (Берлін)