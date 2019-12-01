Столиця Румунії Бухарест став місцем проведення процедури жеребкування фінального турніру Євро-2000.

Став не випадково, оскільки фігурує серед 12 міст Європи, в яких, волею керівництва УЄФА, будуть проведені матчі чергового чемпіонату континенту.

Ця ідея спала на думку європейським футбольним очільникам з нагоди 60-ї річниці першого розіграшу Кубку Європи і добряче заплутала принаймні звичайних уболівальників: хто, з ким, за яких умов? Переповідання всієї прелюдії жеребкування (яке ще остаточно не визначило склад всіх груп) може “потягнути” на невеликий футбольний трактат, отож зосереджуся на тому, що суттєво сьогодні для нас. Ще раніше стало відомо, що з 2-го кошика нам випаде команда Нідерландів, отож найбільший інтерес для українських вболівальників викликало питання, хто стане нашим суперником з 3-го кошика. Причому всі одноголосно не хотіли Португалію, вважаючи, що матчів з нею у відбірковому турнірі цілком достатньо. В підсумку команда К.Роналду помандрувала у справжню “групу смерті”, де на неї вже очікували Німеччина і Франція (можна лише щиро поспівчувати четвертій команді, яка потрапить у цю компанію). Нам же дісталася збірна Австрії – як засвідчували опитування на спортивних сайтах, чи не найбажаніший з можливих варіантів (були ще Туреччина, Чехія, Швеція і згадана Португалія, від якої, як мовиться, Бог милував).

Четвертий учасник групи С, в якій виступатиме збірна України й матчі якої проходитимуть в Амстердамі й Бухаресті, визначиться після матчів play off у березні наступного року. Це може бути збірна Румунії (цього, взагалі, не хотілося б, адже фактично доведеться проводити в групі два виїзні поєдинки: проти голландців і румунів), однак для цього нащадкам даків доведеться перемогти на виїзді Ісландію, а потім (теж на виїзді) – переможця пари Болгарія – Угорщина. Отож, більш ймовірним видається, що четвертим учасником групи С стане переможець мікротурніру Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово, який визначиться рівно через 4 місяці, 31 березня 2020 р.

“Жеребкування було успішним для України”, – резюмував коуч збірної Андрій Шевченко. Він, напевно, мав на увазі саме Австрію, оскільки Нідерланди були відомою заздалегідь і не надто приємною неминучістю. Саме з голландцями збірна 14 червня України зіграє перший матч на Євро-2020. Може, й на краще – буде, у випадку невдачі, можливість виправити становище в наступних поєдинках…

Ігор Дуда