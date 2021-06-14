Нідерланди – Україна – 3:2

Ще один такий матч – і, не виключено, через психологічні перевантаження доведеться оформляти інвалідність у відомому закладі на вулиці Тролейбусній. “Краще б вже програли вони 0:2 а то й більше і не давали надії на порятунок, аніж в самому кінці переживати таке розчарування”, – подумалося з гіркотою, коли німецький арбітр Брих дав фінальний свисток. Справді, коли впродовж кількох хвилин Ярмоленко (гол Андрія – безумовно найкращий з побачених досі на турнірі) і Яремчук зрівняли рахунок, це вселило в серця наших вболівальників сподівання, що гра, яка так нещасливо складалася для збірної України, може завершитися з цілком прийнятним результатом.

Не вийшло. Не вийшло, загалом, закономірно: якщо відкинути те кількахвилинне просвітління у діях нашої команди, що дало їй змогу вирівняти ситуацію, то перемогу збірної Нідерландів слід визнати цілком справедливою. Перемогу, в основі якої лежить вищий клас. Він у переважній більшості випадків (за винятком тих казусів, коли його б’є порядок) доводить свою вирішальну роль. Назвати те, що діялося в лавах нашої оборони в цьому матчі “порядком” (особливо на її лівому фланзі), не повертається язик.

Сарказм – частий супутник досади і розчарування. І зараз пам’ять підказує те, що було до матчу.

До матчу, серед іншого, були глибокодумні сміливі передбачення:

В’ячеслав Грозний, тренер: “Передбачаю, що наша збірна виграє свою групу. Вона також виграє всі три матчі. Чому я так кажу? В першу чергу, в збірної України є психологія переможців і впевненість у своїх силах”.

Руслан Маліновський, хавбек збірної України: “Ми добре підготувалися… Нам потрібно зберігати концентрацію і компактність. Головне – добре відіграти в обороні… Нам потрібно підійти до цієї гри з холодною головою і діяти розкуто”.

Георгій Бущан, воротар збірної України: “Нам треба показати свою найкращу гру… В нас дуже згуртована команда. Ми сильні своїм духом”.

А це вже під час гри: Андрій Столярчук, коментатор матчу: “Ми граємо не в свій футбол”.

Перш ніж дати волю обіцяному сарказму, віддам належне найкращому, на мою думку, гравцеві української збірною в цьому матчі. Голкіпер Бущан в першому таймі постав справжнім “Георгієм-чудотворцем”, декілька разів врятувавши свою команду в майже безнадійних ситуаціях після ударів Депая, Вейналдума, Дюмфріса. Ота сама досада підленько підказує, що в третьому, фатальному голі є часточка його вини (як мінімум, не виручив), але це – краплинка дьогтю в чималенькій бочці назбираного ним меду.

Але – “Психологія переможців і впевненість у своїх силах”? Невже це про нас у цьому матчі? “Діяти розкуто і з холодною головою”? Це, мабуть, про Миколенка, котрий добряче “напартачив” на своєму фланзі? “Концентрація і компактність”? Це – про перший гол у наші ворота, коли центральні захисники і опорні хавбеки невідомо куди поділися, і навколо Вейналдума в радіусі кількох метрів утворився вакуум? І головне – “Ми граємо не в свій футбол”? Даруйте, а коли ж був “наш футбол”? Може, у останньому спарингу з Кіпром? Так на те він і Кіпр, щоб виступати в нижчих дивізіонах Ліги націй. Чи отой “свій футбол” ми яскраво демонстрували у виграних поєдинках з Іспанією і Португалією? Ні – в тих матчах часто здавалося, що ось-ось все піде прахом, і нас рятувало лише диво. Авторитет, рейтинг команд формувався десятиліттями, і хто сказав, що ми раптом візьмемо – та й переграємо триразового віце-чемпіона світу і чемпіона Європи? З великим набором по-справжньому класних виконавців. Це добре (суто з людської точки зору), що Миколенко, відчуваючи власну провину в двох пропущених голах, закриває, переживаючи, обличчя руками, а не розмахує тими ж руками, звинувачуючи партнерів. Але це не відміняє отих двох м’ячів у наших воротах…

Багато жовчі можна вилити в стані розчарування. А на ранок після такої гри почуваєшся спустошеним і розбитим наче після невдало змішаних напоїв напередодні. Або ж якогось неприємного конфлікту. Та – годі про це. З турнірної точки зору ще нічого не втрачено – якщо не вважати втратою майже нереальні тепер шанси на перше місце у групі і, відповідно, можливого слабшого суперника в 1/8. Цілком можливо, оті два голи у ворота нідерландців прислужаться нам, коли прийде час підбивати підсумки групового турніру. Просто на майбутнє варто б, напевно, зробити деякі висновки. Зокрема, менше допускати пафосних заяв і передбачень. Адже досвід, і цього матчу зокрема, показує, що вони кудись випаровуються зі стартовим свистком…

У іншому матчі нашої групи команда Австрії перемогла збірну Північної Македонії – 3:1 Саме з останньою збірна України проведе наступний матч у Бухаресті 17 червня.