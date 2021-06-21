Сьогодні в Бухаресті в заключному матчі групового турніру збірна України поміряється силами з командою Австрії.

Силами, звісно, поміряється, але ситуація в групі склалася, скажімо так, трохи пікантна і така, що може з самого початку налаштовувати обох суперників на миролюбний лад. Нічийний підсумок гарантує нашій збірній друге місце, але й третя позиція за певних умов дає шанси на проходження в 1/8 фіналу (хоча можливі різні варіанти).

Тут виникає ще одне питання: чи буде саме друге місце вершиною бажань для команди Андрія Шевченка? Адже головний коуч збірної ще перед початком Євро-2020 зізнався, що трохи побоюється італійців, а саме на збірну Італії потрапляє в 1/8 команда, яка виявиться в нашій групі другою. Третє ж місце (за умови, якщо воно виявиться прохідним) обіцяє, що суперником буде переможець групи E (відносно рівні шанси мають перед останнім туром Швеція, Іспанія, Словаччина і Польща), або групи F (Німеччина, Португалія, Франція). Вибір, приміром, між Італією і Францією – це щось на кшталт розмірковувань, що солодше: редька чи хрін. А от нинішня Іспанія, Португалія (з якою маємо позитивний досвід зустрічей) і навіть Німеччина видаються трохи бажанішим варіантом, ніж Squadra Azzurra. Отож, може, краще буде… як би це висловитися м’якше… не надто опиратися австріякам, мінімально поступитися, а там уже – куди вивезе?

Але такими футбольними “пасьянсами” можна догратися до того, що далі на турнірі грати вже не доведеться. Тож їх, напевно, треба рішуче відкинути і намагатися грати у свою гру. От і А.Шевченко вважає, що ні українці, ні австрійці не гратимуть на нічию. І що на його підопічних очікує важкий й напружений поєдинок. В унісон з ним висловлюється і екс-гравець збірної України Артем Федецький: “В жодному разі не можна тримати в голові, що нічия нас влаштовує – треба грати на переможний результат”.

Здається, зрозуміло. І все ж… не полишає думка про оті можливі турнірні розклади і найбільш зручного суперника у play off. Ще одна трохи тривожна думка: наша збірна іноді не має чіткого малюнка гри навіть коли перед нею стоїть цілком конкретна мета, а тут – і нічия допустима та й навіть мінімальна поразка може не виявитися фатальною…

Подібні настрої, схоже, вплинули на тернопільських футбольних “мессінгів”. Ось їхні прогнози на матч Україна – Австрія:

Ігор Дуда, директор художнього музею – 1:1

Михайло Зубик, журналіст – 0:1

Оксана, викладачка музики – 0:0

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 2:2

В’ячеслав Дзюбенко, художник – 0:2

Самуель, студент з Кенії – 2:1

Ігор Чеболда, доцент педуніверситету – 1:0