Взагалі, футбольні основи матінки-Європи добряче трусонуло.

Після матчів 1/8 фіналу склали повноваження не лише наразі чинні чемпіони – португальці. Відмовитися від боротьби за титул змушені також команди, яких заздалегідь записували до числа фаворитів турніру: Франція, Нідерланди, Німеччина. Натомість піднесли сюрприз чехи, швейцарці та, дещо меншою мірою, данці й українці. Чвертьфінальні пари мають такий вигляд: Швейцарія – Іспанія, Бельгія – Італія (переможці зіграють у півфіналі), Чехія – Данія, Україна – Англія (переможці складуть другу півфінальну пару). Наразі ж –1/8 фіналу Євро-2020 у номінаціях:

Найцікавіший матч: Франція – Швейцарія (3:3, 5:4 в серії 11-метрових). Поступаючись 1:3, й, здавалось, безнадійно пригнічені авторитетом чемпіонів світу, швейцарці зуміли в останню десятихвилинку основного часу вирівняти ситуацію. Футбольна доля, вочевидь, була вражена такою їх непоступливістю і “преміювала” нащадків Вільгельма Телля пере- могою в післяматчевій серії 11-метрових. Французам же, задля розради, дала змогу забити пару голів-красенів.

Найнудніший матч: Платон, як мовиться, мій друг, але істина дорожча: гра Швеція -Україна – це, власне, була не так гра, як рутинна, одноманітна, а в кінці – вже й остогидла її учасникам важка робота на полі.

Найкрасивіший гол: краплинка бальзаму на душу французів. 1) Бензема – незбагненним фінтом вивів себе віч-на-віч з голкіпером Швейцарії й перекинув м’яч через нього; 2) Дрогба – з далекою відстані відправив м’яч наче керований снаряд у верхній кут швейцарських воріт. З позиції кінцевого результату – слабка втіха.

Найефектніші сейви: 1) Пікфорд (Англія) блискавично зреагував на удар німця Хаверца з кількох метрів; 2) Хуммельс (Німеччина). Захисник Бундестіму в останню мить вибив м’яч просто з-під ніг англійця Кейна, котрий ось-ось мав спрямувати його у порожній кут воріт.

Воротарський “ляп”: Унаї Сімон(Іспанія) настільки незграбно прийняв м’яч, відкинутий партнером по команді, що через мить уже діставав його з власних воріт.

Змарновані шанси: 1) Мюллер (Німеччина), вийшовши тет-а-тет з воротарем англійців, пробив повз ворота. Якби забив – рахунок у матчі став би рівним, а так…; 2) Мбаппе (Франція) – цікаво, як може почуватися найдорожчий гравець світу після того, як нереалізований ним пенальті в післяматчевій серії став фатальним?

Виправдані сподівання: К’єза (Італія) Мората (Іспанія), Стерлінг, Кейн (Англія), Зінченко (Україна), Сеферовіч (Швейцарія).

Розчарування: Мбаппе (Франція), Де Лігт, Де Йонг (Нідерланди), Вернер, Кроос, Мюллер (Німеччина).

Коментаторські знахідки:

“К’єза вийшов, як звір на тепленьке”.

“Чехи готові, отримавши чисельну перевагу, витискати “фреш” з цього апельсина”.

“Щоб я не зламав язика: Мбаппе не протистоїть Мбабу”.

“Гармата у нього добряча і з роками гіршою не стає”.

“Стерлінг оббіжить Крооса навіть з похмілля”.

“Щоб почати грати у футбол, французам треба отримати добрячого копняка”. Ігор Дуда