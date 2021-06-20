Другий тур групового турніру Євро-2016 в деяких групах визначив учасників наступної стадії турніру (Італія, Бельгія, Нідерланди), в той час як в інших ситуація залишається доволі заплутаною.

Про враження від нього – у поданих нижче номінаціях, які, звичайно, не претендують на абсолютну істинність.

Найцікавіший матч: Португалія – Німеччина (2:4). Приємно було знову бачити німецькі волю і здатність переламувати несприятливий хід матчу. На замітку гравцям збірної України: зрівнявши рахунок і вийшовши вперед, німці чомусь не відійшли до своїх воріт, не запанікували, не занервували і не змусили нервувати своїх прихильників, а продовжували тиснути на ворота суперників.

Найнудніший матч: Швеція – Словаччина (1:0). Якби не епізодичні гострі дії форварда шведів Ісака, дивитися практично не було б на що.

Сенсація: 1) Угорщина – Франція (1:1). Доля, познущавшись над угорцями в кінці попереднього матчу з Португалією, віддала їм борг. Вони заслужили на це: стійкістю, впертістю і граничною концентрацією зусиль у поєдинку із фаворитом матчу і всього турніру. 2) Іспанія – Польща (1:1). Чи не доведеться Луїсу Енріке кусати лікті через відмову від послуг гравців “Реала”? Видається, що Рамос, Іско, Асенсіо не були б зовсім не зайвими у нинішньому доволі безликому складі “Furia Roja”.

Найкрасивіший гол: виокремлю два: 1) гол валлійця Ремзі у ворота турків після шедеврального пасу Бейла; 2) атака “віялом” бельгійців у матчі з Данією (Лукаку – Де Брюйне – Т.Азар) і точний удар останнього.

Змарнований шанс: вихід француза Мбаппе сам-на-сам з голкіпером угорців Гулачі і – удар просто в нього.

Найефектніший сейв: голкіпер збірної Словаччини Дубравка, інстинктивно викинувши руку, парирував практично “вбивчий” удар шведа Аугустінсона.

Найекспресивніший тренер: коуч збірної Франції Дідьє Дешам зі злості через пропущений гол від душі вдарив рукою по кріслі, на якім сидів.

“Чужі серед своїх”: одна з особливостей Євро-2020 – ціла купа автоголів. У матчі Португалія – Німеччина, зокрема, вже в першому таймі “відзначилися” у власних воротах португальці Діаш і Герейру.

“Синдром Еріксона”: капітану збірної Угорщини Солої стало погано на 27 хв. матчу з Францією. Він упав на газон і не зміг продовжувати гру. Ймовірно, у нього стався тепловий удар.

Виправдані сподівання: Бейл (Уельс), Де Брюйне (Бельгія), Зінченко (Україна), Ісак (Швеція) Робертсон, Гілмор (Шотландія), Гозенс, Хаверц, Кімміх (Німеччина).

Розчарування: серед команд – Англія, Туреччина, Хорватія, Іспанія. Серед персоналій – Кейн, (Англія), Модріч, Ковачіч (Хорватія), Бурак Йилмаз (Туреччина), Морено (Іспанія).

Коментаторські знахідки:

“Він заїхав у вухо опонентові без жодної об’єктивної причини”.

“Дістає м’яч своїми ходулями Погба”.

“Його ноги на газоні, а голова ще залишилася у роздягальні”.

“І Модріч може задуматися і м’яч втратити – він теж людина”.

“Сьогодні угорцям доведеться з шортів вистрибувати, щоб досягти результату”.

“Там розтягували одне одного за футболки, за ноги, за руки, хтось ще за щось – за все, за що можливо”.