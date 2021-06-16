Зіграно матчі першого туру групового турніру Євро-2020, і, відповідно, з’явилися перші враження від гри команд учасниць і окремих футболістів. Про них – у поданих нижче номінаціях.

Зрозуміло, вони певною мірою суб’єктивні – у кожного вболівальника можуть бути свої власні думки й оцінки. Отже:

Найцікавіший матч: Нідерланди – Україна. “Колапс – повернення надії – драма”, – сюжет, вартий екранного втілення. Ігрові “гойдалки”, які згадувалися б з приємністю, якби наші втримали нічийний рахунок. А так – є відчуття гіркоти…

Найнудніший матч: Уельс – Швейцарія (1:1). Типовий дебютний поєдинок команд середнього європейського рівня. Навіть важко пригадати щось таке в нім, щоб запам’яталося.

Найпопулярніший рахунок: 1:0 (3 рази).

Найкрасивіший гол: хотілося б вирізнити одразу три: 1) удар Ярмоленка у “павутину” воріт Нідерландів; 2) феноменальний гол чеха Шика у ворота збірної Шотландії з центра поля; 3) комбінація, що завершилася голом К.Роналду у ворота збірної Угорщини.

Найшвидший гол: бельгієць Лукаку в матчі з Росією – на 10-й хвилині.

Найефектніший сейв: голкіпер збірної Швеції Ольсен блискавично зреагував на удар іспанця Ольмо в нижній кут з відстані 6-7 метрів.

Воротарський “ляп”: він має причинно-наслідковий зв’язок з одним із найкрасивіших голів: страж воріт збірної Шотландії з грізним прізвищем Маршал вирушив у мандри у власному карному майданчику, що дало змогу чеху Шику закинути йому м’яч “за комір”.

Суддівський “ляп”: VAR суттєво зменшив цю можливість, але видається, що нідерландець Маккелі мав усі підстави призначати пенальті у ворота збірної Туреччини у матчі останньої з італійцями. Чого він, однак, не зробив.

Сенсація: збірна Швеції. Скандинави стійко протистояли наполегливим, хоча й доволі хаотичним атакам іспанців і втримали нічийний результат (0:0).

Виправдані сподівання (поки що): Лукаку (Бельгія), Роналду (Португалія), Іммобіле (Італія), Вейналдум (Нідерланди), Ярмоленко (Україна), Стерлінг (Англія), Шкріньяр (Словаччина), Грізман, Погба (Франція).

Розчарування: серед команд (поки що і частково): Іспанія, Польща, Хорватія, Німеччина. Серед персоналій (теж поки що): Бейл, Ремзі (Уельс), Шачірі (Швейцарія), Маліновський, Зінченко (Україна), Модріч, Перішіч (Хорватія), Левандовскі (Польща), Мората (Іспанія), Черишев (Росія), Гамшик (Словаччина), Кроос, Мюллер (Німеччина).

Коментаторські знахідки:

“Непогана реклама формі збірної Швейцарії – вона не рветься просто так”.

“Масочка, кепочка, але за щічками впізнаємо легенду англійського футболу”.

“В луцькій “Волині” Мур вписався би як “Добрий день”.

“Після рішення VAR радість перекочувала на інший бік трибуни”.

“Головін помилявся не в таких промислових масштабах, як інші”.

“Вже всі повірили – не лише в Амстердамі, а й в Україні – що він битиме лівою”.