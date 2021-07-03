Пригадався мені сьогодні зранку Назарій Яремчук, річниця передчасної смерті якого була саме декілька днів тому. “До чого тут Євро-2020 і Яремчук – той, котрий Назарій?”, – запитає хтось, ледь протерши очі та мізки.

Є у репертуарі нашого славетного співака хвилююча пісня “Горнусь до тебе, Україно”, а в ній – оті самі слова про молитву. І хоча, зізнаюся, остання не є моїм неодмінним щоденним ритуалом, але сьогодні попросив у Всевишнього, щоб він був прихильним до наших хлопців, яким у Римі належить зустрітися з англійцями у чвертьфінальному матчі Євро-2020. Думаю, це зробив не один я…

Як і в більшості попередніх поєдинків на турнірі, збірна України не вважається в цьому двобої фаворитом. Але між “вважатися фаворитом” і “перемогти” іноді буває величезна різниця, і це вже довели на Євро-2020 збірні Чехії та Швейцарії. Збірна Англії не належить до числа тих топ-команд, через яких у наших футболістів мав би сформуватися стійкий комплекс меншовартості – це не німці й не італійці. Англійців збірна України перемагала вдома у кваліфікації до Кубку світу-2010 (1:0) і досить впевнено зіграла з ними внічию на виїзді у відборі до ЧС-2014 (1:1), ведучи по ходу матчу. Є в нас ще з Євро-2012 підстава для “святої відплати” англо-саксам – пригадуєте “чистий” гол Девіча, не зарахований угорською бригадою суддів (ех, не було на них в той момент сапера Водічки з “Пригод Швейка…”). До того ж, на Євро-2020 гра англійців наразі не справляє цілісного враження (добре було б, якби й не справила) і базується здебільшого на епізодичних спалахах окремих зіркових виконавців. Роль особистостей у футболі, звісно, не слід применшувати, але практика доводить, що їхню безсумнівну майстерність нерідко вдається нейтралізувати організованістю, концентрацією і порядком. Саме вони, як видається, повинні стати нашими головними союзниками в сьогоднішньому матчі. Схожої думки дотримується і голова Комітету збірних УАФ Мирон Mаркевич: “Багато експертів віддають перевагу в чвертьфіналі англійцям. Так, вони швидші за тих же шведів, в їхньому складі вистачає топових гравців. Але нічого страшного, треба довести, що іноді дисципліна і неймовірна самовіддача б’ють клас. До того ж, на матчі в Римі буде більше наших уболівальників, які вже доводили на цьому єврофорумі, що вони справжній 12-й гравець”.

А ось точка зору представника супротивної сторони. Гаррі Реднап, тренер ряду клубів АПЛ: “Повинен зізнатися, буду сильно здивований, якщо збірна Англії не обіграє Україну. Це стане великим розчаруванням… Україні буде дуже складно в чвертьфіналі, адже у Англії гравці набагато кращі. Подивіться, ми перемогли Німеччину, а на поле навіть не вийшли Решфорд, Фоден, Маунт, Санчо… До того ж наші футболісти зараз на підйомі – щойно вибили з боротьби Німеччину. Може, якщо зіграє Шевченко, тоді в України з’являться шанси на півфінал”.

А які думки щодо матчу в Римі тернопільських футбольних оракулів? Ось їхні прогнози на гру Україна – Англія:

Дмитро Остапкевич, любитель пішого туризму – 1:2

В‘ячеслав Дзюбенко, художник – 0:2

Ігор Дуда, директор художнього музею – 0:1

Андрій Дзюбановський, підприємець – 2:1

Леонід, любитель шахів – 2:2 (Україна переможе в серії 11-метрових)

Богдан Гнатів, директор ТОВ “Тернопіль Агробізнес” – 2:1

Семюел, студент з Гани – 0:2

Микола Рудик, експедитор – 1:1 (Україна переможе в серії 11-метрових)

Олег Петришин, підприємець – 2:1