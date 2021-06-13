Увага всієї футбольної спільноти останнім часом була зосереджена на дотриманні медичного протоколу на Євро-2020. Протистояння з коронавірусом триває, але це не означає, що втратили гостроту інші людські проблеми зі здоров’ям. І нерідко вони трапляються зовсім несподівано…

Ближче до закінчення першого тайму матчу Євро-2020 Данія – Фінляндія данський хавбек Крістіан Еріксен раптом впав як підкошений на поле. Мені й на певно багатьом глядачам на стадіоні в Копенгагені й біля екранів телевізорів довелося побачити вираз його очей в той момент – абсолютно відсутній, мертвотний. Усіх – данських і фінських футболістів, глядачів на трибунах – охопив шок. Багато хто плакав, молився. Судячи з усього, у 29-річного футболіста буквально на рівному місці стався серцевий напад. Крістіану довго робили штучне дихання, знадобився навіть дефібрилятор (який застосовується при зупинці серця), а з реакції стадіону важко було визначити, що відбувається: іноді на трибунах лунали аплодисменти, але поведінка дружини Еріксена, яка в розпачі намагалася дістатися до місця, де лежав її чоловік, наштовхувала на не дуже хороші думки… Футболіста в оточенні його товаришів по команді, вивезли з поля і певний час про його стан нічого не було відомо. Аж нарешті хлопці – коментатори студії Fan Talk, які одразу ж забули свій безтурботно-грайливий тон, повідомили, що Крістіан живий і що стан його стабільний. У всіх на душі наче трохи полегшало…

В такі моменти, коли приходить справжня біда, відступає на заднє тло все, навіть календар європейського футбольного форуму. Це таки біда – для родини Крістіана, його друзів, усіх данців, всіх нас. Єдине, що може хоч трохи втішити: ми в масі своїй таки залишаємося людьми, здатними співпереживати і співчувати горю свого ближнього.

20.30. Матч перервано. Що буде далі – наразі невідомо.