Не дасть команда з жовто-синіми кольорами, як кажуть в народі, спокійно померти: не встигла витягнути всі жили і нерви збірна України, як вчора довелося вболівати, як за рідних, за схожих за барвами шведів, від яких цілком залежала наша доля на Євро-2020.

Паралельний матч у групі Е в Севільї, який теж міг на неї вплинути, занепокоєння не викликав – іспанці, трохи змінивши склад, розтрощили збірну Словаччини – 5:0. Причому катастрофа наших західних сусідів розпочалася з автогола їхнього голкіпера Дубравки, котрий по-волейбольному закинув м’яч у власні ворота. А от у Санкт-Петербурзі шведи, повівши в рахунку 2:0 в матчі проти поляків, стали нагадувати манерою транжирити здобуту перевагу команду зі схожими кольорами (вгадайте з двох спроб, яку?). Тим більше, що в складі Reprezentacja Polski на вістрі атаки діяв такий собі Роберт Левандовскі. Форвард “Баварії” зробив “дубль”, забезпечивши українським вболівальникам не менш нервове закінчення матчу, ніж те, яке вони отримали у грі Україна – Північна Македонія (про матч з Австрією цього не скажеш – там був постійний гнітючий депресивний настрій з домішкою злості). На спільну шведсько-українську радість, скандинави таки дотиснули суперників у компенсований час.

Вчені люди кажуть, що історія рухається по спіралі, і те, що колись траплялося, може повторитися в тому чи іншому варіанті через довший чи коротший проміжок часу. Сподівався колись гетьман Іван Мазепа на шведського короля Карла ХІІ, ще й уклав з ним “Шведську угоду”. Вийшло в результаті… те, що вийшло. А от тепер, на Євро-2020, на якомусь етапі співпали інтереси Швеції та України. За всіма канонами гречності, УАФ мала б розмістити на почесному місці у столичному Будинку футболу фотографію гравця збірної Швеції Еміля Форсберга – автора двох голів у ворота поляків. Мала б, але… вже 29 червні у шотландському Глазго той самий Форсберг робитиме все, щоб повторити це досягнення вже у воротах збірної України. Та й старалися шведи у матчі з поляками, звісно, не для того, щоб справити приємне враження на нас з вами, а для того, щоб посісти перше місце в групі й зустрітися в 1/8 не з Хорватією, а саме з Україною. Неприємно констатувати, але боюся, що дотеперішній шлях команди Андрія Шевченка на турнірі свідчить про що завгодно, але не про силу духу “левів” (ого!), волю і, головне, готовність до єврофоруму. Що ж, тепер є підстави сподіватися, що на хвилі зрозумілого емоційного піднесення до матчу 1/8 наша збірна підійде в кращому стані. Може тут, як кажуть, нам чорт ворожить, адже друге місце у групі, що виводило нас на Італію, виглядає таки гіршим варіантом, ніж нинішнє третє…

Отже, в матчах 1/8 зустрінуться:

26 червня

Уельс – Данія

Італія – Австрія

27 червня

Нідерланди – Чехія

Бельгія – Португалія

28 червня

Хорватія – Іспанія

Франція – Швейцарія

29 червня

Англія – Німеччина

Швеція – Україна