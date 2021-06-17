Україна – Північна Македонія – 2:1

Спробуйте вгадати, хто змусив сильно нервувати значну частину українського суспільства 17 червня 2021 р. в проміжку десь так між 17.30 і 17.55? Ненаситні олігархи? Хитрі політикани? Підступний Путін? Не заперечуючи “заслуг” перелічених категорій і окремих осіб, треба сказати: ретельне “розчісування” нервів нам забезпечив симпатичний хлопчина на ім’я Руслан Маліновський. Якби він реалізував на 84 хв. пенальті, закінчення гри перетворилося б для нас на приємне розслаблення. Натомість же обернулося граничним нервовим напруженням. Тому й і в учасників післяматчевої студії на каналі “Футбол”, здавалося, превалювала не так радість з приводу перемоги, як втома…

Все ж, виходячи з результату, вперше після березневого матчу зі збірною Франції про гру команди України хочеться писати в більш-менш світлих тонах. Скажете тепер, після матчу: а хіба могло бути інакше – ну, не той суперник, щоб викликати дрижаки в колінах. Може, й так, але ж обіграли вони якось німців, та ще й на їхньому полі. За всієї деякої “драглистості” нинішньої Bundesmannschaft (вибачайте, meine Herren), слабка команда навряд чи спромоглася б це зробити…

Розхитувати оборону македонців підопічні Шевченка взялися вже з самого початку. Зарядженість наших футболістів на гру попервах, здавалося, навіть заважала їм: із численних можливих варіантів розвитку атак вони обирали не найкращі. Тут варто нагадати, що і балканці змушені були намагатися щось вигадувати попереду: навіть нічия з Україною перед заключною грою з Нідерландами для них – не бозна яке досягнення і практично означало, що можна цікавитися авіарейсами Бухарест – Скоп’є десь так на 21-22 червня – якраз після останнього матчу групового турніру. Виходили атаки у них (на нашу з вами радість) не так щоб дуже, однак нерідко траплялося, що, відібравши м’яч, наші гравці загальмовували перехід у контратаку, отож доводилося розпочинати позиційний наступ.

Так вже повелося ще з першого матчу, що збірна України має властивість вистрелити своєрідним “дуплетом”: двома голами, забитими однією й тією ж парою футболістів, з незначним часовим проміжком між ними. На 29 хв. Ярмоленко вчасно опинився біля дальньої штанги після розіграшу кутового і спрямував м’яч у ворота в протихід голкіперу македонців Дімітрієвскі (запам’ятаймо – теж долучився до наших з вами нервів). А на 34 хв. Яремчук після пасу Ярмоленка вийшов віч-на-віч з воротарем і ювелірно точно спрямував м’яч у нижній кут. Тотальна перевага наших, комфортний рахунок – що, здавалося, може завадити додивитися гру в спокійно-розслабленому стані?

Завадили македонці, в яких такий перебіг матчу викликав у другому таймі рішуче заперечення. Їх наче підмінили – як, на жаль, і наших гравців. При тому не можна сказати, що українці стали грати дуже погано – навпаки, часто дуже ефективно діяли у середній лінії Зінченко і Маліновський, звично старався у ролі “хвилеріза” Степаненко, монолітною виглядала центральна ланка захисту Матвієнко-Забарний. Однак на 56 хв. Караваєв “привіз” у наші ворота зовсім не обов’язковий пенальті. Бущан зробив усе залежне від нього, парирувавши удар, однак одразу троє македонців наче вовки кинулися на добивання. Наші ж оборонці при чомусь заклякли на місці… Градус напруги підвищився до максимальної позначки. Знизити його спершу міг Циганков, котрий вийшов на заміну, однак, перебуваючи просто перед воротами, рудоволосий хавбек пробив повз них. А потім у ворота македонців суддя з Аргентини (?) з деяким запізненням (спасибі VAR) призначив пенальті, який, скажімо так, надто прямолінійно виконав Маліновський…

Зараз, свіжими слідами, цікаво: такі перепади у грі – це наслідок старань суперників чи все-таки недостатньої психологічної стабільності наших футболістів? Добре, звичайно, те, що добре закінчується, але… після таких матчів іноді шкодуєш, що свого часу пристрастився до футболу – дорогувато це обходиться для власних нервів…

Наостанок – про наших тернопільських футбольних оракулів. Одразу двоє з них – відомий журналіст Михайло Зубик і знаний філателіст Юрій Ковальков – передбачили саме такий результат поєдинку.

Якщо вони передбачали й такі переживання, то могли б хоч попередити заздалегідь…