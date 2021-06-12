Яскрава, насичена і компактна – так можна охарактеризувати церемонію відкриття Євро-2020 на Stadio Olimpico у Римі. Насичена і музикою і спецефектами.

Декілька вступних слів від “зірок” недавнього минулого Франческо Тотті та Алессандро Нести. Воєнний оркестр у формі в стилі ретро. Парад куль із символікою країн-учасниць. Завислі над стадіоном актробати-барабанщики. І неповторний італійський оперний голос для підкреслення того, де відбувається дійство: знаменитий італійський співак Андреа Бочеллі виконав композицію Nessun dorma (“Нехай ніхто не спить”) з опери “Турандот” Джакомо Пуччіні.

Мабуть, це побажання таки вплинуло і цієї ночі не дуже спалося тренерському складу збірної України. Адже після того, як в другому таймі матчу-відкриття Туреччина-Італія реальні господарі напрочуд легко і невимушено розібралися з нащадками османів (3:0), перше місце італійців у групі А вже зараз виглядає більш ніж ймовірним. А це, згідно з турнірною сіткою, означає, що 26 червня на лондонському “Уемблі” у 1/8 фіналу Італія зіграє з другою командою нашої групи. Якою, за прогнозами багатьох фахівців, цілком може виявитися збірна України.

Андрій Шевченко нещодавно зізнався, що це не дуже радісна перспектива для нього. Тим більше, як вчора можна було пересвідчитися, гра “скуадри адзурри” справляє потужне враження. Не набагато веселішим видається і можливе рятівне прохідне третє місце у нашій групі – команда, яка його посяде, потрапляє в 1/8 на когось із трійці Франція/Німеччина/Португалія. Теж, напевно, не привід стрибати від радості – вугілля від сажі не біліше. Так що, як не крути, найкраще спробувати виграти свою групу – тоді на першій стадії плей-офф можна сподіватися на когось із ряду Чехія/Шотландія/Швеція/Польща. Хоча не виключено, що може попастися хтось із тієї ж страхітливої групи F – Франція/Німеччина/Португалія. Словом, є над чим поламати голову – і вболівальникам нашої збірної і, найперше, її тренерам. Уже завтра стане значною мірою зрозуміло, наскільки ефективно вони використали підготовчий період – до матчу з Нідерландами залишилося півтори доби…