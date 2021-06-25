Груповий етап Євро-2020 завершився. Ряд зустрічей третього туру мали формальний характер, але деякі з останніх поєдинків у групах видалися вельми напруженими. І дехто з номінальних “андердогів”, як от збірна Угорщини, зовсім не справив враження заздалегідь приречених. Попереду – матчі плей-офф. Поки що ж – третій тур групового етапу в номінаціях.

Найцікавіший матч: Угорщина – Німеччина (2:2). Третю гру поспіль нащадки гуннів не виявили жодного пієтету перед більш рейтинговим суперником, протистояли йому з гідністю й належною майстерністю, двічі вели в рахунку і перебували за декілька хвилин від того, щоб змусити німців сказати турніру “Auf wiedersehen”. Не пощастило. Але враження від їхньої гри наразі краще, ніж від тої, що продемонструвала щаслива нині “по самі вуха” збірна України.

Найнудніший матч: Чехія – Англія (0:1). Становищу суперників у групі нічого не загрожувало, отож обоє, не змовляючись заздалегідь, видали доволі “сонний” матч. Після нього не виявив у своєму записнику жодного моменту, який був вартий, щоб його зафіксувати.

Найкрасивіший гол: Їх одразу декілька – на різні смаки: 1) швейцарець Шакірі – правою “тещиною” ногою вразив верхній кут воріт багатостраждальних (на Євро-2020) турків; 2) данець Крістенсен з-за меж карного майданчика буквально увігнав м’яч у ворота росіян; 3) хорват Модріч розрахованим ударом зовнішнім боком ступні забив у ворота збірної Шотландії; 4) угорець Салаї в стрибку “щупаком” завдав точного удару головою в ближній кут воріт самого Нойєра.

Найефектніші сейви: 1) Руй Патрісіу (Португалія) в карколомному стрибку врятував ворота після підступного удару француза Погба; 2) Градецкі (Фінляндія) “витягнув” удар з кількох метрів у нижній кут від бельгійця Доку.

Воротарський “ляп”: голкіпер словаків Дубравка, намагаючись перекинути м’яч через поперечину, характерним “волейбольним” рухом закинув його у власні ворота.

“Найкращий бомбардир”: він на цьому турнірі фігурує під узагальненою назвою “Автогол”. Їх на груповому етапі назбиралося вже вісім (!), причому три – на рахунку голкіперів. Як почалося з “легкої руки” турка Демірала в першому турі – так і продовжувалося в двох наступних. А в матчах Німеччина – Португалія, Словаччина – Іспанія португальці та словаки примудрилися вразити свої ворота двічі.

Виправдані сподівання: Перішіч, Модріч (Хорватія), Лукаку (Бельгія), Депай (Нідерланди), Левандовскі (Польща), Бензема (Франція), Шалаї (Угорщина).

Розчарування: серед команд – Україна, Росія, Шотландія, Словаччина, частково Німеччина і Англія. Серед персоналій – наразі вся збірна України (за винятком Бущана і до певної міри Ярмоленка, Яремчука і Матвієнка), Головін (Росія), Кейн (Англія), Мората (Іспанія), Мбаппе (Франція), Гнабрі (Німеччина).

Коментаторські знахідки:

“Він не шафоподібний – він швидше чаплеподібний”.

“В британському стилі пропускають шотландці”.

“Ай-яй-яй! Трішки Ван Персі йому не вистачило!”

“Таке враження, що Белотті намагався впіймати м’яч язиком”.

“На нього вже облизуються половина клубів АПЛ”.

“Він в туалет – захисник за ним в туалет. Не можна відпускати такого гравця”.