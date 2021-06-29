Депутатка з Тернопільщини у рейтингу видання ФОКУС посіла 12 місце.

Євгенія Кравчук, що займає 12 місце у рейтингу найвпливовіших жінок Украіни за версією видання Focus.ua, є народною депутаткою, заступницею голови фракції «Слуга Народу та заступницею голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політика. В рамках депутатської діяльності активно провадить роботу з розвитку туристичної та культурної сфери в України. Також народна депутатка входить до постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

До рейтингу потрапили як високопосадовці, так і відомі бізнесвумен, співачки, спортсменки, лікарки та блогерки. Очолила ж його Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах США в Україні. Також у топі перша леді України Олена Зеленська, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, народна депутатка Юлія Тимошенко, фронтвумен групи GO_A Катерина Павленко та інші. З повним списком тих, хто ще потрапив до рейтингу, можна за посиланням.