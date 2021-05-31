“Єдиний стрілецький день” зібрав резервістів на військовому полігоні поблизу Тернополя. Вони вдосконалювали практичні навички з вогневої, тактико-спеціальної та військово-медичної підготовки.

Як повідомив головний сержант роти територіальної оборони Тернопільської області Володимир Грицина, на військовому полігоні у селі Біла зібралося близько ста резервістів. Вони пройшли вишкіл у рамках “Єдиного стрілецького дня”. “Резервісти виконували ряд складних завдань, проводили які досвідчені та професійні інструктори. Зокрема, вони проходили мінно-вибухової безпеку, військову топографію, систему зв’язку, дії і злагодження відділень та забезпечення Конституційно-правового стану на території області. Командування Тернопільської бригади територіальної оборони запрошує жителів області укласти контракт на проходження військової служби у резерві бригади територіальної оборони. Якщо твій дім – твоя фортеця, захищай своє”.

Додамо, тренування бригади територіальної оборони на Тернопільщині проводять з 2017 року. Приєднатися до вишколу можуть всі охочі.