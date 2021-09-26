“Єдиний стрілецький день” влаштували на Тернопільщині.

На військовому полігоні зібралися резервісти та військовозобов’язані окремої бригади територіальної оборони. Для них організували тренувальні заняття для підвищення військової майстерності.

Навчання бригади територіальної оборони проводять чотири роки поспіль. Участь у заняттях беруть резервісти та військовозобов’язані з різних районів області. Як зазначив обласний військовий комісар Ігор Гусєв, бригада територіальної оборони тренується на високому професійному рівні. Приєднатися до вишколу можуть не лише військовозобов’язані, а й всі охочі жителі краю, які мають бажання освоїти ази військової справи.

“Незважаючи на несприятливі погодні умови, на військовому стрільбищі було проведено заходи “Єдиного стрілецького дня” з резервістами та військовозобов’язаними окремої бригади територіальної оборони. Було проведено заняття з вогневої, тактичної, інженерної підготовки та тактичної медицини в ході яких резервісти вдосконалили практичні навички з ведення бою, подолання інженерних загороджень та надання першої медичної допомоги”.

У вишколі бригади територіальної оборони залучають учасників бойових дій, професійних інструкторів, викладачів предмету “Захист України” з навчальних закладів професійно-технічної освіти Тернопільської області.