Епіцентр землетрусу, який сколихнув цього ранку не лише ґрунт а й усіх жителів Тернопільщини зафіксували у селі Нагоряни Чортківського району. Згідно даних німецьких дослідників, сила поштовхів була понад 4 бали за шкалою Ріхтера, на глибині 10 км.

Вчора у селі про це говорили усі, повідомляють Т1 Новини. Люди здивовані й дещо стурбовані, адже не очікували, що таке природне явище трапиться саме тут, у Нагорянах, і зачепить їхні подвір’я.

Поштовхи тривали менше хвилини, та цього було достатньо, аби пошкодився будинок, розповів пан Павло. Місцевий житель помітив тріщини на своєму помешканні відразу як вийшов після гуркоту на вулицю. Швидше за все, цей чоловік єдиний, кому підземні поштовхи завдали збитків. Адже про схожі випадки нічого не відомо старості села Олександрі Конет.

Люди, які живуть тут вже десятки років пригадали, що сьогоднішні поштовхи не перші. Ще один землетрус був у 1987 чи 88-му роках. Географи пояснили: такі природні явища для нашої області нехарактерні. Підозрюють, що сьогоднішні поштовхи були через розломи, які є у ґрунті на території нашої області.