Лановецька водойма і пляж – паспортизоване місце для відпочинку на Тернопільщині. Там працює рятувально-водолазна станція. Втім, її техніка останніми роками виконує лише “декоративну” функцію.

Жителька Лановець Ольга Максимчук розповідає, близько десяти років тому водойма разом з пляжем була окрасою їхнього містечка. Тут відпочивали влітку чи не щодня місцеві жителі з сім’ями.

«Тут завжди було дуже гарно. А тепер від пляжу залишився лише маленький шматочок землі, все інше позаростало бур’янами, дуже шкода, що така невесела доля у нашого місцевого пляжу».

Поряд із рятувально-водолазною станцією стоїть кілька човнів. Ці технічні засоби на вигляд – давно у неробочому стані. Втім, глибина у ставі незначна.

«Тут немає від чого рятувати. По середні ставу мені води – по шию. Хоча, хто захоче втопитися, то в ложці води це може зробити», – каже відпочивальник Іван.

На пляжі періодично з’являється працівник рятувально-водолазної станції, який інколи виконує функції прибиральника та охоронця.

Жителі Лановець припускають, якби пляж був у приватній оренді, він мав би інший вигляд.

Додамо, в області відкрили ще одне місце для купання – в с. Мушкатівка Борщівського району. Пляж і водойма знаходиться на території ОТГ. Також дозволено купатися на двох пляжах Тернопільського ставу.

Софія Романська