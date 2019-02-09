Єдиний захист від захворюваності на кір – щеплення. На Тернопільщині вакцини достатньо

09/02/2019 Розмір тексту:

Ситуація із захворюваністю на кір в області контрольована. Утім, фахівці закликають, щоб уникнути подальших спалахів кору потрібно зробити щеплення. Бо лише це є ефективним та єдиним захистом, щоб не захворіти. Про це розповіли під час прес-конференції медики.

«Ситуація, яка склалася сьогодні була прогнозована в часі. Ми передбачали, що з 2017 року в області почнеться черговий підйом захворюваності. Позаяк в останні роки було чітко зрозуміло: для кору сформувалася певна періодичність у 5 років», – зазначив Володимир Панічев, заступник директора ДУ «Обласний лабораторний центр МОЗ України», лікар-епідеміолог.

За його словами, захворювання на кір почали простежуватися у 2017 році. Тоді зареєстрували 298 випадків кору. Торік – 3 659, і в поточному році станом на 6 лютого – 1 021 випадок, із них 573 особи госпіталізовано.

«Найбільш ураженими є діти віком 1-4 роки та діти 10-14 років. Серед дорослих також багато хворих. Якщо аналізувати поточний рік, то із 1021-го хворого – 404 дорослих. Чому така кількість хворих? Проблема в стані колективного імунітету. Колективний імунітет – це сукупність індивідуальних імунітетів всього населення, яке проживає на даній території. Для кору є вимога: рівень колективного імунітету має складати 98%. Тому єдиний вихід досягти цього рівня – вакцинуватися», – наголошує Володимир Панічев.

«Я хочу особливо наголосити, – продовжив він, – що вакцина, яка поставляється до України, – сертифікована і якісна. Це вакцина американського та бельгійського виробництва. На сьогодні в області її абсолютно достатньо, маємо більше 307 тисяч доз. Цього достатньо на проведення щеплення у віці 1 та 6 років (категорії дітей, які мають щеплюватися відповідно до календаря щеплень, – ред.) і для дорослих, які ще не щеплені».

Якщо ж ви не пам’ятаєте, чи уже хворіли на кір в дитинстві, розповідають фахівці, потрібно звернутися до Обласного лабораторного центру МОЗ України для проведення дослідження стану імунітету. Фахівці нададуть вам оцінку і рекомендації. Вартість дослідження в центрі – 47 грн.