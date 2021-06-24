Каплиця-пантеон у селі Лішня на Кременеччині недобудована і без світла. Вона єдина в Україні. І саме сюди щодня з’їжджаються родини зі всієї країни, аби віддати шану полеглим.

Пантеон належить парафії ПЦУ, та самотужки вирішити проблеми тут не можуть, ідеться в сюжеті Т1 Новин. Родичі загиблих розповіли, втомились мовчати та чекати, адже пантеон – це всеукраїнська каплиця, на стінах якої висять меморіальні плити з іменами загиблих. Усіх вмістити не можуть, бо приміщення замале, а територія навіть не освітлюється.

Що робити запитали у Президента Володимира Зеленського. Зустріч з ним відбулась у 2020 році. Тоді родини загиблих обговорювали те, як зберегти пам’ять про Героїв. Освітлення у всеукраїнському пантеоні – було питанням номер один.

Як зазначила мама загиблого з Хмельниччини у війні на Сході України Людмила Свінціцька, тоді президент пообіцяв, що посприяє вирішенню питання.

Далі доручення передали на Тернопільську облдержадміністрацію. А там, щоб вирішити проблему, поставили умови – частину землі передати державі, розповіли люди.

Протоієрей Тернопільської єпархії ПЦУ отець Андрій Любунь зазначив, що йому прислали 2 відписки від облдержадміністрації і обленерго, які запропонували відчужити 25 сотих землі цієї ділянки, яка належить церкві. Аргументують це тим, що це необхідно для побудови електроопор, підведення електроенергії. Після усіх необхдіних робіт обіцяли віддати земельну ділянку.

Люди взяли час на роздуми. Порадившись голосуванням вирішили – землю, яку виділили під пантеон, віддавати не будуть. Адже, по-перше – не розуміють для чого, а по друге – переживають, що ділянку їм вже не повернуть.

Для чого віддавати землю – журналісти запитали в Тернопільській ОДА. Тут ж пояснили, поки ділянка не в їхньому підпорядкуванні, господарювати там не мають права. Аби провести світло, треба цю землю, яка перебуває у власності парафії, передати на баланс Кременецької громади. Лише тоді РЕМ зможе підвести електроенергію.

За словами першого заступника голови ТОДА Віктора Устенка, громада того населеного пункту, на території якого знаходиться цей об’єкт, може підготувати відповідні юридичні документи і звернутися в облдержадміністрацію за допомогою реалізації цього проєкту.

А от о. Андрій пояснив, технічну документацію на проведення електроенергії таки зробили. Гроші збирали самі, долучились і віряни, і меценати. Та проблему це не вирішило. Тож на прощу, яка відбуватиметься з 5 по 7 серпня, знову з’їдуться родини загиблих, а умов їх прийняти і провести молебень – немає.

Окрім світла, є ще одна проблема – місця для меморіальних плит не вистарчає. Треба добудувати пантеон. Проект вже розробила дружина загиблого із Рівненщини. Запланована добудова у вигляді ангела з крилами. Та грошей на такі роботи – немає. Люди намагаються зібрати власними силами, а більше ніхто й не долучається. Ні влада громади, ні депутати вищих рівнів, зазначив отець Андрій. Він також додав, що складається враження, що пам’ятне місце потрібне тільки родинам загиблих, хоча вони і так віддали найдорожчих людей. Тож зараз основне завдання – зберегти місце, де пам’ять про Героїв завжди житиме.

Отець Андрій та родини загиблих хочуть всіма силами розвивати пантеон, аби зробити його місцем спокою. Тим самим віддати шану Героям та щодня нагадувати, що пам’ять про них вічна.