Є зміни: де в Тернополі будуть поповнювати проїзні

21/02/2019 Розмір тексту:

У кіосках «Преса» в центрі, на «Дружбі» і на вулицях Клінічна і Київська перестали поповнювати електронні проїзні квитки. В оголошеннях, які вивісили у кіосках зазначається, що це тимчасово, а в інших вказані нові пункти поповнення, які розташовані неподалік.

– Зараз ми змінюємо договори з кіосками, а без договорів вони працювати не хочуть, – повідомив Віталій Васильків, директор ТОВ «Системний зв’язок». – Із кіоску на вулиці Мазепи ми перенесли пункт миттєвого поповнення трішки далі, ближче до вулиці Львівської у кіоск мережі швидкого харчування «Мерсі». У центрі на вулиці Руській на зупинці пункт поповнення перенесли у магазин «Шинкарик». Із газетного кіоску на бульварі Шевченка – у кіоск «Мерсі» на цьому ж бульварі, під аркою, біля магазину «Дністер». Залишилось перенести ще декілька пунктів поповнення. Плануємо до кінця тижня знайти для них нові точки. На карті місць поповнення вже позначені нові місця і інформація оновлюється щодня. Проблема у нас виникла тільки із газетними кіосками, інші пункти продажу і поповнення електронних квитків не змінилися.

Поповнити електронний квиток можна не тільки у пунктах продажу і поповнення. Зробити це можна також через сайт https://fayna-karta.te.ua у розділі «Моя картка», ввівши номер картки та суму поповнення. Ще один варіант – у терміналах самообслуговування Easy Pay, обравши у меню розділ «Квитки, подорожі», після чого вибрати піктограму «Карта Тернополянина» та ввести № картки, бажану суму поповнення і внести кошти. У Тернополі функціонує 85 таких терміналів.

При поповненні «Карти тернополянина» через термінал самообслуговування, веб-сайти та мобільний додаток, кошти на карту зараховуються упродовж 24 годин. Уже наступного дня після поповнення, якщо воно здійснене до 19.00, можна користуватись картою для оплати у ручних валідаторах кондуктора. У стаціонарних валідаторах, що розміщені у тролейбусах та автобусах оплату можна здійснювати через 30 хвилин після поповнення. При спробі оплати валідатор у транспорті видасть чек про поповнення картки та квиток про успішну реєстрацію. Повторно поповнити карту можна після активування віддаленого поповнення в одному із валідаторів у транспорті та здійснення оплати проїзду. При спробуі поповнити карту двічі підряд без активації віддаленого поповнення, з’явиться повідомлення про помилку.

Ольга Трач