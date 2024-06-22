Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 21 червня поблизу села Мишковичі Тернопільського району.

Як повідомили у ДСНС, там зіткнулися два легкові автомобілі – “Opel” та “ВАЗ-21099”.

Внаслідок ДТП одна людина загинула. Ще п’ятеро осіб травмовані, з них троє – діти.

Після ДТП рух транспорту з боку Тернополя був повністю перекритий.

Рятувальники, що прибули на місце пригоди, деблокували пасажирку автомобіля “ВАЗ-21099” та передали її медикам. Також деблокували тіло загиблого водія і вжили заходів, аби не допустити пожежі.

До ліквідації наслідків ДТП було залучено дві одиниці рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.