Борис Салабчук із Тернополя колекціонує краватки. Зараз у його колекції понад 500 екземплярів.
Він розповів Суспільному про історію свого хобі.
За словами Бориса Салабчука, він не лише колекціонує краватки, а й носить їх щодня.
“У мене є краватки з квітковими мотивами, з репродукціями картин, новорічні, на музичну тематику, краватки відомих брендів і місцевих майстрів. цінні й цікаві краватки ручної роботи, наприклад, шовкові. У мене таких 15 штук”.
Першою у його колекції стала краватка із зображенням кінозірки Мерилін Монро.
“На восьме березня з цією краваткою я прийшов вітати жінок в палаці культури. І їм сподобалося. Тоді я зрозумів, що краватки можуть дивувати людей”.
Чоловік працює в Західноукраїнському національному університеті завідувачем сектору культурно-масової роботи.
“Я не модельєр, я просто собі збираю, бо мені це гарно, мені це подобається – збирати, вдягатися. Привносити цим радість в життя”.
Найважливіша краватка для нього – на релігійну тематику.
“Це краватка, де різними мовами світу написано слово “Бог”.
Серед улюблених краваток чоловіка – квіткові та з зображеннями жінок.
За словами Бориса Салабчука в його колекції є краватка, яка коштує кілька тисяч доларів. Також є недорогі, але цінні тим, з чим асоціюються.
“Із цією краваткою я був на весіллі в старшої доньки Юлії і в молодшої Валерії. Тому ця краватка для мене дуже дорога”.
Цю колекцію краваток чоловік зібрав за 20 років.
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