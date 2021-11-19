Є й за кілька тисяч доларів: тернополянин зібрав величезну колекцію краваток. ФОТО

Борис Салабчук із Тернополя колекціонує краватки. Зараз у його колекції понад 500 екземплярів.

Він розповів Суспільному про історію свого хобі.

За словами Бориса Салабчука, він не лише колекціонує краватки, а й носить їх щодня.

“У мене є краватки з квітковими мотивами, з репродукціями картин, новорічні, на музичну тематику, краватки відомих брендів і місцевих майстрів. цінні й цікаві краватки ручної роботи, наприклад, шовкові. У мене таких 15 штук”.

Першою у його колекції стала краватка із зображенням кінозірки Мерилін Монро.

“На восьме березня з цією краваткою я прийшов вітати жінок в палаці культури. І їм сподобалося. Тоді я зрозумів, що краватки можуть дивувати людей”.

Чоловік працює в Західноукраїнському національному університеті завідувачем сектору культурно-масової роботи.

“Я не модельєр, я просто собі збираю, бо мені це гарно, мені це подобається – збирати, вдягатися. Привносити цим радість в життя”.

Найважливіша краватка для нього – на релігійну тематику.

“Це краватка, де різними мовами світу написано слово “Бог”.

Серед улюблених краваток чоловіка – квіткові та з зображеннями жінок.

За словами Бориса Салабчука в його колекції є краватка, яка коштує кілька тисяч доларів. Також є недорогі, але цінні тим, з чим асоціюються.

“Із цією краваткою я був на весіллі в старшої доньки Юлії і в молодшої Валерії. Тому ця краватка для мене дуже дорога”.

Цю колекцію краваток чоловік зібрав за 20 років.