Голова Бучацької райдержадміністрації Олена Кравчук оглянула виробничі потужності ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Екскурсію їй особисто провів голова наглядової ради Петро Гадз.

Після відвідин підприємства Олена Кравчук наголосила на тому, що Петру Івановичу є чим пишатися, адже таке потужне підприємство він зробив своїми руками.

– За успішним бізнесом стоїть людина, яка не боїться брати на себе відповідальність. Яка своїм прикладом та цілеспрямованістю штовхає економіку, годує не лише свою сім’ю, але сім’ї усіх, хто отримав робочі місця. А за рахунок відкритості та чистоті сплати податків – утримує вчителів, працівників дитячих садочків, пожежників, поліцію, органи державної влади. Будуються дороги, мости. Мені імпонує завзяття та наполегливість Петра Івановича Гадза, адже, у не найкращі часи для нашої економіки людина ризикуючи намагається будувати, будує, бере ціль та досягає її, – зазначила Олена Кравчук.

За словами голови Бучацької райдержадміністрації, саме бізнес на місцях дає можливість економіці реанімуватися.

– Ми, як представники органів державної влади зобов’язані цілком і повністю забезпечити комфортні умови для того, щоб кошти вкладалися у розбудову нашого краю, щоб інвестор без побоювань міг працювати! Вважаю своєю метою підтримувати людей з бізнес середовища, адже наша економіка повинна реанімуватися саме за рахунок бізнесу. Такий шлях нам диктує 21 століття, а успішні та багаті країни є прикладом розвитку ринкової економіки, де основними винтиками є люди праці, люди бізнесу! Мені приємно, що Голова Наглядової Ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Іванович з радістю та захопленням особисто проводить екскурсії, знаю, він це робить, бо є чим пишатися, це його руками зроблено, це його дітище, – наголосила Олена Кравчук.