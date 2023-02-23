Атмосферні фронти й тепла повітряна маса визначатимуть погоду цими днями на Тернопільщині. Температура повітря вночі буде мінусовою, а вдень підвищуватиметься до 10 градусів тепла. Через сильні вітри у краї оголосили штормове попередження.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 24 лютого на Тернопільщині буде похмуро.

«Вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень можливі невеликі дощі. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця, слабкий туман. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 5 – 10º тепла. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця – І рівень небезпечності, жовтий».

Ускладнюватимуть погоду цими днями сильні вітри. Щодо температурних показників, то вони поступово підвищуватимуться.

«24-те лютого в Україні – перехідна доба від морозів до потепління. Найближчої ночі буде -2 -8 градусів, на заході близько нуля. Наступна ніч, на 25-те лютого, вже буде значно теплішою, температура повітря підвищиться на 4 -8 градусів. Вдень, у п’ятницю, температура повітря становитиме +3 +6 градусів. Синоптична особливість завтрашнього дня – сильний вітер, але це ознака весняних процесів. 24-го лютого дощ пройде в західних областях», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наприкінці лютого температурні показники підвищуватимуться. Однак далі можливі сильні вітри, періодично дощі з мокрим снігом та ожеледиця.