Явка на позачергових виборах до Верховної Ради є найнижчою за всю історію парламентських виборів в Україні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відзначається, що явка на позачергових виборах до парламенту склала лише 49,8%. До цього найнижчу активність виборці продемонстрували в 2014 році. Тоді явка становила 51,9%.

При цьому найактивнішими українці були в першому турі парламентських виборів в 1994 році, коли явка склала 75,6%.

Позачергові вибори до Верховної Ради України IX скликання проводилися 21 липня 2019 року.

Після обробки 30,90% протоколів Слуга народу отримала 42,12% голосів, Опозиційна платформа – За життя – 12,69%; Європейська солідарність – 8,70%; Батьківщина – 8,20%; Голос – 6,41%.